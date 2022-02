Jüri Trei – riigi musikaalne peatseremooniameister

Olid juba koolis aktiivne tegelane?

Seda küll. Olen käinud mitmes koolis. Puisest Haapsalu kaudu Pürksi. Pürksi kooli direktor Viktor Pöhl oli rannarootslane, väga aktiivne tegelane, rahva-, pilli- ja naljamees. Tema pani kõik õpilased millegagi tegelema. Puhkpilliorkestrisse, koori, näiteringi ja sportima. Pinginaaber võitis mind sprindidistantsides, mina teda keskmaajooksudes. 3000 meetris olin hiljem tegija isegi Balti laevastiku meistrivõistlustel. Muide, käisime ka Paslepas noorte piirivalvurite salga liikmetena laskmist harjutamas. Seetõttu ajateenistuses esimesel laskeharjutusel oli mul suur eelis. Kui teised lasid pikki valanguid ja märklauast mööda, siis mina kasutasin lühikesi ja kohe pihta. Ohvitser kähku küsima: „Kust pärit oled?” – „Tallinnast, Eestist.” – „Selge, teil seal, fašistidel, igaühel padja all automaadid ja kuulipildujad peidus.”

Kuidas elukutsevalik käis?

8. klassi lõpus olid mul paberid sisse antud kahte kohta: Tallinna Kalatööstuslikku Merekooli ja Tallinna Muusikakooli. Arvasin, et muusikakooli ma sisse ei saa. Ehkki olin 1963. aastal võitnud vabariikliku koolidevahelise laulukonkursi ja esinenud võitjana ka televisiooni otsesaates. Sisseastumiseksamite aegu olin just häälemurdeeas ja nii noorelt lauluklassi vastu ei võetud. Pidin tegema eksami koorijuhtimise erialale. Eksamilaua taga istusid kuulsad dirigendid, nagu Arvo Ratassepp, Laine Karindi, Silvia Mellik, Ants Üleoja, Peeter Perens. Oli vaja klaveril midagi esitada, aga seda ma ei osanud. Olin Pürksi kooliorkestris mänginud hoopis trompetit ja veidi ka mandoliini. Ütlesin, et mingi „Koerapolka” ehk tuleb välja, eksamitingimusi teades olin Haapsalus õpetaja Helga Kariisi käe all kaks päeva klaverit harjutanud. Vastu võeti. Häälemurde lõppedes läksin lauluklassi üle.

Ometi sattusid vahepeal aega teenima?

1968. aastal, kui olin kahekümneseks saanud, võeti mind samal ajal Jaak Joala ja Olav Ehalaga muusikakoolist ajateenistusse. Joalal ja Ehalal oli ilmselt varem kokku lepitud, nemad said muusikaroodu, mina aga pidin Hiiul mitu päeva oma saatust ootama. Kuna olin jooksjana hea võhmaga, oli mind määratud „ujuvkoosseisu”. Kaliningradi oblastis Pionerskis mängisin ühele majorile trompetit ette ja ta lubas mind orkestrisse võtta, aga suuremad ülemused olid mind juba Paldiskisse määranud. Vahe oli selles, et mereväes pidin kolm aastat teenima, orkestris oleks kahega hakkama saanud. Muide, mu mõlemad vanaisad on elukutselised meremehed olnud, üks isegi laevakapten.

Teenisid isegi allveelaeval?

Kaks esimest aastat Maljutka (eesti keeles – pisike) tüüpi allveelaeval. Meie allveelaevastiku brigaadikomandör oli esimese järgu kapten Lev Žiltsov, kellele oli esimese nõukogude aatomiallveelaeva katseretke juhtimise eest antud Nõukogude Liidu kangelase kuldtäht ja Lenini orden. Pärast Maljutka Kroonlinna konserveerimisse viimist võttis Žiltsov tublimad poisid oma kiirkaatri meeskonda. Brigaadi kuulus 7–8 allveelaeva koos pealvee abilaevadega.