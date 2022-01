Pereema Lene: Mul on olnud 22 last

Vahel peab ema minema näiteks haiglasse ja siis tal pole kuskile last panna. Nii et mul on olnud ka nii, et ühe pere kolm last on kaks nädalat minuga, siis mingi aeg kodus ja seejärel jälle kaks nädalat meil, et ema saaks ennast ravida. See annab lapsele pere- ja turvatunde. Ja mul on läinud ka neli hooldusel olnud last oma bioloogilisse perre tagasi.

Kui laps läheb minu juurest lapsendamisele, mõtleb ta ikka oma peas: “Olin ju hea laps, ema hoidis mind, aga miks teda enam ei ole?” Lapse sisemuses on see ikkagi hülgamine. Nii et ma olen püüdnud seda kergemaks teha. Käinud koos lapsega tulevases kodus, et tal oleks turvaline sinna minna.

Ma ikka hoian lastel silma peal. Ühe lapse ema oli aasta otsa ravil ja laps ju enam ei tundnud oma ema. Kolm kuud käisime tema päris kodus. Lõpuks laps ütles: “Emme, ma ikka lähen siis selle tädi juurde, ta nii ootab mind sinna.” Ja viisime minu juurest talle uue voodi ja väikse laua sinna, hästi palju tema asju võtsime kaasa. Kolm kuud läks veel, kuni ema ükskord helistas mulle: “Tead, ta ütles mulle täna emme!”

Ma ei anna niimoodi lapsi tagasi, isegi lapsendajaperele ei anna, et tule ja võta kaasa. Laps peab naeratama, tahtma sülle. Ühe lapsendajaperega olen nüüd lastele vanaema ja me suhtleme edasi. Ka väga võimas kogemus.

Selge see, et hinges on raske, kui lapsed edasi lähevad. Nutan öösiti. Kui mõne väikse ära annan, siis mõtlen kellaajaliselt, kus ta on ja mis ta teeb. Aga ma olen teadlik, et teen seda lapse jaoks. Ja kui ma ei saa hakkama, siis ma lähen ja otsingi abi. Aga ma tean, et see on laste jaoks parim. Ka väga noortel asendusvanematel on raske. Kui endal ei ole lapsi, on neil kindlasti raskem lapsest lahti lasta. Aga kõigepealt tuleb mõelda, et me teeme seda kõike lapse jaoks. Me tahame, et lapsel oleks kodu. Need asjad tuleb enda peas paika panna, isegi kui südames on valus. Selleks tuleb teadlikult ette valmistuda ja vajadusel on vaja abi vastu võtta.