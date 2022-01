Armas apteek, aita, kui tervis läinud käest...

Apteegi roll on ajaga muutunud ja apteek esmatasandi tervishoiuasutusena on inimestele hästi kättesaadav. Terviseprobleemi või mure tekkimisel on apteek tihti esimene koht, kuhu inimene läheb.

Apteeke on üle Eesti palju, need on suuremates linnades avatud õhtutundidel ja ka nädalavahetusel. Seal töötavad proviisorid ja farmatseudid on saanud väga hea hariduse ning oskavad anda nõu paljude tervisemurede iseravimiseks või vajadusel suunata inimese arsti juurde.