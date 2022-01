Pakane ja näomask kimbutavad – millest koosneb parim talvine näokreem?

Mis on epidermaalne barjäär?

Epidermaalne barjäär koosneb naharakkudest (keratinotsüüdid ja korneotsüüdid), rakkudevahelistest lipiididest (tseramiidid, kolesterool ja vabad rasvhapped) ning hüdrolipiidsest kihist (triglütseriidid, vahad, rasvhapped, skvaleen). Need koostisosad annavad nahale elastsuse, pehmuse, reguleerivad niiskust, ei luba nahka sattuda mikroorganismidel, toksiinidel ega allergeenidel. Naha pealispinna hüdrolipiidne kiht hoiab pH-d ning pärast pesemist taastub see tervel inimesel paari tunni jooksul.

„Kui noor inimene, kelle nahk on terve, kaebab nahakuivuse üle, on reeglina selle peapõhjus vale nahahooldus puhastamisel ja niisutamisel,” märgib Kuznetsova. Vananev nahk on aga kuivapoolne seetõttu, et hormoonide tootmine ja lipiidide süntees nahas aeglustuvad aastatega.