Linnud on oma restorani lojaalsed kliendid

Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi linnuökoloog Marko Mägi selgitab, et kõige kindlam märk, mida arvestada, kui kaalutakse lindude toitmisega alustamist, on püsiv lumikate. „Kui maa on ainult korraks valgeks läinud, pole see veel piisav põhjus alustada. Püsiv lumikate ja miinuskraadid – need näitavad, et kes soovivad, võivad lindudele anda lisatoitu.”