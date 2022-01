Kummituslinnad ja veidi Odessat – Ida-Virumaa on kontrastne

Ida-Virumaaga tutvumist võib julgelt alustada Jõhvist, jõudes sinna rongiga. Ees ootab üllatavalt suurejooneline raudteejaam, mis laseb meenutada esimest varianti, mida kutsuti presidendi või Pätsu jaamaks. Põhjus: Toila-Oru lossi sõitnud president Konstantin Pätsile ja tema külalistele oli jaamahoones kaks eraldi ruumi. Pärast seda, kui taganevad sakslased 1944. aastal jaama õhku lasid, ehitati 1951. aastal stalinistlik kivihoone, mis torkab praegugi silma oma pseudoklassitsistlike detailidega, nagu kolmnurkfrontoon ehk dekoratiivne madal viil fassaadist eenduva hooneosa kohal ja pilastrid ehk seinal olevad lamedad püstised eendtoed.

Sealt asume koos AvastaEESTI.ee giidi ja matkajuhi Marko Kalduriga autoga läbi tuisu teele, et avastada Ida-Virumaad. „Lapsepõlvekodu, kant, kus on palju põnevat, palju sellist, mida mujal Eestis ei kohta. Tõepoolest mulle meeldib siin ringi seigelda,” räägib Marko.

Lootustandev kummituslinn Viivikonna

Kõigepealt suundume Viivikonna poole – värviliste hoonete murenev lubjakiht, lai kesktee. „Siia on just hiljuti tulnud juurde terve rida tänavavalgustust,” ütleb Marko ja juhib tähelepanu sellele, et tänavad on kõik lumest puhtaks lükatud. „Isegi kui inimesi ei ela, on teed ikka koristatud. Miks, kellega on leping ja mis ajast, kes seda teab?” naerab ta. Jääme lund üles keerutavale koristusmasinale järele vaatama.

Praegu näeb omaaegne Viivikonna haigla seestpoolt välja selline. Mööda katkiseid treppe puhub tuul ja keerutab lehti või lund. FOTO: Thea Karin

„Viivikonna on lootustandev,” sõnab Marko, „siia on jälle inimesi tulnud. Võib-olla tulekski siia korter ära osta, et vanaduspõlv looduses veeta?”

Kes oskaks praeguses tühjuses arvata, et Ludwig August Mellin on juba 18. sajandil Viivikonda Liivimaa atlases maininud. Sama kummaline on ette kujutada, et nõukogude ajal, aastal 1987 elas siin lausa 750 inimest, sest 1935–1936 oli siia rajatud põlevkivikaevandus. Sellele viitab kotkaskulptuur metsaveerel. 2011. aastal oli Viivikonnas veel 99 inimest, neist 24 eestlast. Kunagistest õitsvatest tööstusasulatest on nüüdseks saanud kummituslinnad, nagu nimetab neid Marko. Taoliste tööstuslinnade allakäik algas 1990ndatel, kui kaevandustes ja karjäärides töö otsa sai. Mälestuseks on jäänud Viivikonna haigla varemed, klassitsistlik fassaad meenutamas kunagist jõukust. Praegu saab omal vastutusel ronida mööda katkiseid treppe ja vaadata üle seinteta ruumide ümbrusesse, kus puhub tuul ja keerutab lehti või lund. Isegi bussi­peatus on Viivikonnas olemas ja jaanipäeval pandi üles kohaliku omavalitsuse, Eesti ja Euroopa lipp.

Viis kilomeetrit edasi on Sirgala, kus oli õitseajal kool ja lasteaed, isegi klubi. Kunagise poe ukse juures on küll veel postkast, aga vaevalt on sinna mõttekas kirju viia. Polegi inimesigi, kes seda teeksid. Samas elas 1980. aastatel Sirgalas tuhandeid inimesi.