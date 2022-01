Maestro Kalju Terasmaa nautis muusikat ka 87aastasena

Kalju Terasmaa rääkis oma viimases usutluses, et meeskvarteti nelik jälgis ise tolleaegseid stiile ja pillimeestena ei olnud neil ka lauldes rütmiliste jagamistega mingit probleemi. FOTO: Tiit Tisler/Ajaloomuuseum/Repro

„Käisime seal oma rõõmuks mängimas, siis aga tuli filharmoonia esimene lauluvõistlus, Heli Lääts laulis Podelski „Lipsit”. Kuna see tuli hästi välja, siis siit see kvartett sündiski. Me kõik olime tegelikult hoopis pillimehed ja võinuks teha ka sellise neliku: Uno Loop kitarril, Arved Haug saksofonil, Kalju Terasmaa vibrafonil ja Eri Klas trummidel,” meenutas kauaaegne Eesti tuntuim vibrafonist. „Mängisimegi ju oma lauludes vajadusel instrumentaalsaadet või vahemänge. Jälgisime ise tolleaegseid stiile ja pillimeestena ei olnud meil ka lauldes rütmiliste jagamistega mingit probleemi. Kuulasime hoolikalt, et häälte omavaheline dünaamika ja vibraato sulaksid kokku ja rütmika tunnetus oleks täpne. Suurt rolli mängisid ka enamasti Uno Naissoo ja Emil Laansoo spetsiaalselt meile tehtud seaded. Palju laule kirjutasid toonased heliloojad Valter Ojakäär, Arne Oit, Ülo Raudmäe, Feliks Mandre spetsiaalselt meie kvartetile,” kõneles vanahärra.

„Laulmine oli meile hobi, käisime ju koos põhitöö kõrvalt.” Seetõttu vaid mõni aasta kvartett koos püsiski. Eesti kergemuusika ajalukku ja kuulajate südamesse kirjutati end siiski suurte tähtedega. „Tol ajal kuulasime kõik väga palju džässi ja svingi. Tahtsime seda ka ise mängida ja laulda. Svingi mängimiseks on aga vaja niisugust erilist sünkoobi tunnetust, sest sageli ei saa seda mängida nii, nagu nooti kirja pandud.”

Kuidas sündis „Romantika”?

„Kvarteti kõige esimene lugu oli „Romantika” ja sellega oli oma probleem, sest kui olime selle salvestanud, tundus meile ja mulle ka, et pole väga viga, tuli päris hästi välja. Kuna see oli Raadiomajas salvestatud, siis iga kord tuli muusikaosakond kokku, kus nad salvestatud lood üle kuulasid. Et kas kõlbab raadiosse. Kui nad esimest korda kuulsid kvartetti, siis ütlesid, et peate ikka harjutama, te pole lauljad. Siis ma võtsin salvestuse oma kätte ja nädala-pooleteise möödudes andsin uuesti komisjonile – kuulake nüüd. Nad kuulasid ja vastasid, et nüüd on hoopis teine asi. Aga ma ei muutnud seal mitte midagi, nad kuulasid sama salvestust,” naeris Kalju.

Kui Õllesummeri Postimehe laval tähistati Uno Loobi 75. sünnipäeva, siis esitasid Eri Klas, Uno Loop ja Kalju Terasmaa koos Noorkuuga laulu “Rohelised niidud”. FOTO: Peeter Langovits

„Ma ei oskagi endale enim meeldinud kvarteti lugusid välja tuua. Võib-olla see, mis rahvale meeldis, „Rohelised niidud”. See oli üks meie kurvameelsemaid lugusid, väga ilus. Eks oli veel neid lugusid, kvartett ju muutus. Aga mulle meeldib, kui loos on meloodia, mida saab mitmehäälseks teha. Harmoonia ja mitmehäälsus – see huvitab ja köidab mind.”

Spetsiaalselt kuulamiseks Kalju Terasmaa enam kvarteti lugusid fonoteekidest üles otsima ei hakanud. „Kuulan nii palju, kui raadiost tuleb. Ega ma raadiot kinni panema ei hakka,” muheles ta mullu oktoobris. Ning lisas, et tal on hea meel, et kvarteti kunagised laulud kõnetavad ja puudutavad inimesi ka praegu.

„Horoskoop” tõi populaarsuse