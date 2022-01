Tallinn plaanib üksi elavate eakate abistamiseks kaasata vabatahtlikke

„Statistika näitab, et 43 protsenti pealinna leibkondadest on üheliikmelised ehk üksi elab ligikaudu 92 500 linlast. Tööealiste inimeste puhul ei ole see üldjuhul probleemiks, kuid nende seas on arvukalt ka eakaid, kelle üksiolekut on pandeemiast tingitud piirangud veelgi suurendanud. Samuti on meil palju erivajadusega abivajajaid, kelle iseseisev toimetulek on alaliselt raskendatud,“ rääkis Beškina.