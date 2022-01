Soole ärritussündroom on paljudele tuttav tervisehäda

Kuidas teada, kas kõhuvalu või -puhitus on tingitud elustiilist ja toiduvalikutest või on tegu millegi tõsisemaga? Nõu annab Südameapteegi proviisor Ave Niidu.

Väga levinud tervisemure

Soole ärritussündroom on väga levinud probleem. Selle all kannatab umbes 20% rahvastikust ja naisi tabab see kaks korda sagedamini kui mehi. Kõige sagedami tekib haigus 20–30. eluaasta vanuses.