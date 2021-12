Korvpallikirega Andres Sõber – emotsionaalne, aga aus ja sirge mees

Viru-Nigula Hundid on treeningul kõik ühtmoodi riides. Andres tellis neile kohe alguses rohe-valge vormi. „Mõni ütles, et ei taha, aga mina ütlen, et kõik on samas vormis, et ei oleks mingit vahetegemist. Vana kooli võte, aga toimib,” nendib Andres.

Meeste värk ja meeste jutt

Ta tunnistab, et „innustub õudselt asjadest”. „Ma näen praegu, et mul on nii kihvtid poisid seal Viru-Nigulas, kujutad ette, üks sõidab Tamsalust ja üks Kadrinast ka kohale! Alati hädaldan, et ei saa nendega nii palju teha, kui tahan. Tahaks, aga nii palju ei jaksa. Loodan, et lähen nüüd paremasse vormi... Ma nii naudin seda protsessi nendega, see hoiab noorena! Nende naljad... kasutan vahel oma räigeid väljendeid ja lapsevanemad ohkavad „appi-kui-kole!”. Aga see on meeste värk! Meeste jutt!” räägib Andres elavalt.

Kui ta kuuleb, et keegi poistest on öelnud mõnele õpetajale halvasti, siis enne treeningut ta pragab sel teemal. Ja poisid kuulavad.

Ükskord sai Andres teada, et paar trennipoissi tegid koolis pättusi, ja võttis nad ette: „Kuulge, vennad, kui ma ühe korra veel kuulen, et te koolis midagi jamate, ma ei võta teid võistlustele kaasa! Kõik! Kogu lugu!”

„See on minu võte. Nad armastavad kossu mängida ja kui sa midagi armastad, pead ka reegleid taluma. Koolis kossureegleid ei ole, tänapäeva demokraatiasuunitlusega õpetajad ka midagi teha ega öelda ei tohi... Inimene tahab olla seal, kus tal on hea olla. Ja sa pead tegema nii, et tal oleks hea olla. Mulle ei ole enam ammu tähtis see, et kõik poisid on andekad. Nooremana oli minus suur tahtmine võita, võita Eesti meistritiitel, tulla liidus kolmandaks, et minu mängijatest keegi peab võitma olümpiatiitli. Nüüd meeldib mulle protsess kõige rohkem,” tunnistab hinnatud korvpallitreener Andres Sõber.