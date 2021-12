Habras ilu, korvpall ja rindkerevalud

Ta elu on korvpallist läbi imbunud, selle mängu olemus on ka argipäevas. „Põhitalad on mul paigas. Nooremana ma kahtlesin, kas on nii õige või vale. Nüüd ma ei kahtle selles enam. Ja kel ei meeldi, läheb ära. Enamikule meeldib, sest sellega kaasneb kord. Ja kes ei tahaks olla seal, kus sa saad oma asju teha nii, et keegi ei mölise ja ei kiusa?” avaldab oma mõtteid ka praegu veel korvpallinagamanne, Viru-Nigula Hunte treeniv Andres Sõber 60+ detsembrinumbris.

Paljudest iga-aastastest tegevustest üks oodatumaid on olnud kuuse ehtimine, sest kaharatele okstele kinnitatud küünlad ja küütlevad kaunistused muudavad tavalise rohelise metsakülalise pidulikuks jõulupuuks. Kuuskede ehtimise komme nii linnatänavatel kui kodudes on küll sajandeid pikk, kuid ehted ise on aja jooksul siiski palju muutunud. Kunagised õlgedest või paberist valmistatud kaunistused ning pühadejärgseks kõhutäieks mõeldud maiustused on asendunud habraste klaas- ja plastehetega, mis on küll hingematvalt kaunid, kuid sama ajutised kui nende eelkäijad. Kunstiteadlane Anne Ruussaar kirjutab ajakirja 60+ jõulunumbris haprast ilust ehk meie jõulupuude loo.

Vahe õige ja vale kütmise vahel on tohutu. Puhta põlemisega ahjude ja kvaliteetsete puude korral on peaaegu võimatu näha või lõhna järgi tunda, et majas köetakse ahju. Kogu võimalik saaste põleb ära ja muutub soojuseks. Vale kütmine tekitab suurel hulgal suitsu, tahma ja peenosakesi ning hais ja happeline suits laotub ümber naabruskonna. Oskuslike teadmistega on võimalik igat tüüpi ahjudest ja kolletest pärit heitmeid suuresti vähendada. Tuleb muretseda kvaliteetsed puud ja õppida tundma puidu põlemisprotsessi oma küttekoldes. Kuidas ahju õigesti kütta ja millistel halgudel on suurim kütteväärtus? Kuidas mõõdetakse küttepuude koguseid? Ajakirja 60+ detsembrinumbris selgitavad asja kutselised pottsepad Raivo Koppel ja Paul Pääso.

Vale kütmine tekitab suurel hulgal suitsu, tahma ja peenosakesi ning hais ja happeline suits laotub ümber naabruskonna.

Rindkerevaludel on väga palju erinevaid põhjusi ja enamik nendest valudest pole üldse seotud südamega. Samas peaks iga kuldsesse ikka jõudnud inimene tundma stenokardia ehk südame hapnikupuuduse sümptomeid. Millal kahtlustada stenokardiat ja kuidas vältida infarki? 60+ detsembrinumbris kommenteerib rindkerevalude erinevaid põhjusi ja valuskaalat Ida-Tallinna Keskhaigla sisekliiniku südamekeskuse kardioloog Ene Mäeots.