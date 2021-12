Seeniorid ja gripivaktsiin – mis nad ise arvavad?

Eriti kui korteris veel elad, siis ausalt öeldes on see kodus püsimine ikka päris hull.

Naine ütleb, et vanainimesed tahavad ju ikka aktiivsed olla, ujulasse minna või tantsuringi, kui kõik sutsud tehtud, on kindlam tunne. "Eriti kui korteris veel elad, siis ausalt öeldes on see kodus püsimine ikka päris hull. Õnneks meie kultuuriklubid ikka tegutsevad," usub Merike, et vaktsineerituna on turvalisem.

Ta ise on ka sellest põlvkonnast, mil vaktsineeriti nii rõugete, lastehalvatuse ja muude taoliste haiguste vastu. "Eks ikka sai abi vaktsiinidest ja ellu jäime ka," ütleb naine. Samas on omaealistega ikka väikseid vaidlusi ka muidugi maha peetud, aga üldiselt saadakse aru, et vanas eas on igasuguseid haigusi nagunii juba, pole seda grippi lisaks vaja.

"Ühel tuttaval on kilpnäärmega probleeme, teine käis veresooni ümber istutamas, kolmas saab vähi vastu keemiat. Paneb ikka mõtlema, et kui sellises olukorras veel gripi lisaks saad," vangutab naine mõtlikult pead.

Gripp sai abikaasale saatuslikuks

Maimu (81) on väga rahul, et kohalikus perearstikeskuses on niimoodi sätitud, et sai korraga kolmanda koroonasüsti ja gripivaktsiini ka. Ta usub, et need, kes on grippi põdenud, ei kahtle vaktsiini vajalikkuses. Need, kes pole, võib olla ei hooli.

Maimul endal on olnud gripp aastate eest kaks raksu nii hullult, et ühel korral sattus lausa kahepoolse kopsupõletikuga haiglasse. "Kui lapselaps veel lasteaias käis, siis sealt tuli viirus koju. Muidu olin ikka suhteliselt terve olnud elu läbi, aga siis kui gripi sain, oli ikka päris hirmus. Ma siiamaani kardan seda," nendib naine.

Pärast seda kogemust on naine teinud igal sügisel gripivaktsiini. Isegi eelmisel – 2020. aastal, kui keegi üldse koroona kõrval gripist ei rääkinud. "Ühel aastal oli nii, et jäin hilja peale ja minu arstil vaktsiin oli otsa saanud. Siis sai nii, et doktor vaatas arvutist järgi ja leidis kaks kohta, kus seda veel oli. Pojad läksid järgi ja tõid mulle siis kohale," meenutab Maimu.

Peale seda, kui ta hakkas regulaarselt sügiseti kaitsepookimist tegema, pole tal talveperioodil enam nohugi olnud.

Maimu paneb südamele, et gripivaktsiini tuleb teha. Lisaks sellele, et ta ise on grippi väga raskelt põdenud, kaotas ta sellele haigusele ka oma abikaasa. "Koos viidi meid haiglasse. Mina sain nädala pärast välja, aga tema kaotas lõplikult selle võitluse gripiga," ütleb Maimu tasa.