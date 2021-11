Annika Laats mõtiskleb Tartu Ülikooli kunstimuuseumis leina mitme palge üle

Vabas õhkkonnas arutatakse, mis on lein, kui kaua see kestab, millised on meie leinakombed ja kuidas need on ajas muutunud. Vestlusõhtu kuulub näituse „Surma pale. Elu vägi surimaskides“ üritustesarja. Õhtu juhatab sisse ringkäik näituse kuraatorite Ken Irdi ja Anu Rae juhatusel.