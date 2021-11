Kohusetundlik, aga siiski liiga vana, et autot liisida

Pika staažiga juristi sõnul peavad igas pangas olema kehtestatud krediidiotsuste tegemise ja maksevõimelisuse hindamise protseduurireeglid, mis peaksid tagama, et krediidiotsuse tegemise protsess on objektiivne ja kooskõlas vastutustundliku laenamise põhimõttega. „Samas ei tohiks nende reeglite rakendamisel ära unustada kliendipõhist lähenemist. Iga laenutaotleja kohta tuleb koguda vajalikud andmed, näiteks kas inimesel on regulaarne sissetulek, milline on tema varaline seisund ja kas tal on muid finantskohustusi ning kuidas ta oma finantskohustusi varem täitnud on. Nende andmete analüüsi põhjal tuleb hinnata krediidisaaja võimet krediit tähtaegselt tagasi maksta. Krediidiandja peab muu hulgas arvestama ka asjakohaseid tegureid, mis võivad mõjutada krediidisaaja maksevõimelisust tulevikus, näiteks lepingu periood, intressimäärade tõus jms,” täpsustas Kadri Siibak.

Vanemaealiste eestkõneleja: kõige taga on finantsmatemaatika

Pikaaegne väärika vananemise eestkõneleja ja edendaja, Tallinna Ülikooli Eesti Demograafiakeskuse teadur Tiina Tambaum tunnistas, et paraku nii need pangad käituvad ja mitte ainult vanuses 75 ja enam aastat inimestega ning mitte ainult liisimisel. „Ka mulle, kui soovisin 50aastasena Swedbankilt mitte väga suurt, kuid siiski pikaajalist laenu, tehti laenuperioodi piirang vanuse pärast. Olin samuti olnud pikaaegne klient ja Swedbankiga sõlminud mitmeid lepinguid.”

Tiina Tambaumi arvates ei ole ei Andrese ega tema juhtumi puhul tegemist kliendihalduri omavoli ega suvaga. „Tegemist on finantsmatemaatika valemitega, kus ühe muutujana on sees kliendi vanus. Finantsettevõte on kehtestanud valemid ja nende kasutamise reeglid, millest kõrvale astuda pole kliendihalduril õigust,” leiab ta.

„Mina tahaksin neid valemeid näha. Tahaksin näha, kas selles valemis on kasutatud oodatavat eluiga sünnimomendil või siiski oodatavat eluiga kliendi vanuses. Need kaks tunnust erinevad üksteisest ja kindlasti rohkem, kui on nelja-aastane liisinguperiood,” on Tiina Tambaum kindel. „Juhtumiga tutvudes tundub mulle, et rohkem klienditunnuseid see valem ei sisalda. Mis tähendab, et teatud vanusest alates muutuvad inimesed panga silmis ühetaoliseks halliks massiks.”

Vanemaealiste uurijana tuntud Tiina Tambaum esitab küsimuse: „Kui me oleksime teatud vanusest alates kõik ühesugused, mismoodi see siis välja näeks? Väga lihtne – sel juhul sureksid inimesed, kes on ületanud mingi ea, kõik ühevanuselt. Absurd!”

Pankadel ja kõikidel teistel teenuste ja toodete pakkujatel on Tiina Tambaumi arvates viimane aeg hakata märkama, et vanemad inimesed ei kaota mingist maagilisest vanusest alates oma isikupära ega sisemisi ressursse. „Inimesed sünnivad erinevatena ja surevad veelgi erinevamatena. Meie põhiseadus sätestab, et inimesi ei ole lubatud diskrimineerida tunnuse alusel, mida nad ise muuta ei saa. Üks selline tunnus on passijärgne vanus.”