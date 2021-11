Lähedase inimese kaotus saadab meid kogu elu

Mäletan oma lapsepõlvest, kui vähegi võimalik ja ilm lubas, siis võeti lapsed matustele kaasa. Samas suurt midagi ei räägitud, aga kõik see matustega seotud sündmustik rääkis iseenesest ja pole see laps nii rumal ühtigi… Muidugi ei tasu matustele kaasa võtta alla 4–5aastaseid lapsi, sest neil puudub veel arusaam elamisest, sünnist ja surmast. Lapsed arenevad suhteliselt kiiresti ja eks see ole iga vanema enda otsustada, millal, kuidas ja mida.

Levinud stressiskaalal annab lähedase kaotus, olgu see siis abikaasa, laps, vanem, lähedane sõber või isegi lemmikloom, peaaegu 90–100 pingepalli. Loomast sõbra surm on negatiivne kogemus kõigile, nii lastele, lastelastele, sõpradele kui lähedastele. Lemmikloom on sageli terapeutiline kaaslane, vähendab peremehe nii kehalist kui ka hingelist vaeva. Kuid vanemas eas, eriti üksi elavale seeniorile, võib lemmikloom olla igapäevaelu kaaslase ja kiindumusobjekti aseaine.

Leinas inimene kaotab reaalsustaju

Uurijad leiavad, et suhtumises surma on sageli tähtis surma isiklik ja kultuuriline tähendus. Paljud uurimused on näidanud, et eakamad inimesed on oma surma pärast vähem ärevil kui noored täiskasvanud, et tugevama elu väärtustundega inimesed kardavad surma vähem ja et mõned vanad inimesed väidavad, et kuigi nad surmast sageli ei mõelnud, tunnevad nad surmale mõeldes end üllatavalt rahulikult.