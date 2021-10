Miks silmad järjest halvemini näevad?

Nägemist halvendab nägemisväsimus. Nägemisväsimus on silmade pidevast pingest põhjustatud ja kiirest väsimusest tingitud nägemishäire, kui vaadatakse lähedal asuvale esemele kunstvalgustuses. Selline pinge võib põhjustada eelkõige ebamugavustunnet silmades. Seega ebasobiv valgustus võib halvendada nägemist ja silmade väsimust.

Tee regulaarselt pause

Ekraani taga tööd tehes tuleks regulaarselt pause teha, et silmadele puhkust anda. Vaadata kaugusesse ja teha silmade harjutusi või aeg-ajalt silmad sulgeda.

Õige toitumise, harjutuste ja toidulisanditega võib nägemisprobleeme ära hoida. Paljusid nägemishäireid võib seostada ka mõne toitaine puudusega, mida me igapäevatoidust kätte ei saa, kui sööme ühekülgselt. Uuringud on näidanud, et hallkaed ja glaukoomi saab ennetada, kuna nende teket ja kulgu määravad toitumisharjumised, söödu toiteväärtus ja kokkupuude keskkonnatoksiinidega. Enamikul juhtudel ei seostata silmahädasid ravimite, ebatervisliku toitumise või hirmudest tuleneva stressiga. Paljudel juhtudel võib glaukoomi põhjus olla näiteks A-vitamiini puudus, mis võib põhjustada sarvkesta pehmenemist, mõnel juhul koguni sarvkesta hävimist.