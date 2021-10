Andrus Bonzo Albrecht: Eile oli eile ja homset ei tea, aga täna saab tegutseda

Igaks tööpäeva hommikuks on Andrusel ehk Bonzol pandud äratuskell tirisema seitsmeks, nii igaks juhuks. Aga ta ärkab ilma kellata juba punkt kell kuus. Tegeleb veidi kontoritööga ja kell seitse läheb oma paari kuu eest avatud restorani ettevalmistusi tegema. Pärast tööd jõuab koju, teeb vahepeatuse diivanil ning siis suundub magama. Hommikul kell kuus algab uus ring.

„Elumurede jaoks stressile aega ei ole. Seda pean oma tervise suhtes kõige tähtsamaks. Muidugi ma rassin siin köögis, aga see on teistmoodi. Mentaalne läbikõrbemine on palju ohtlikum tervisele kui selline füüsiline pinge,” teab ta.

Aga kuidas ärgata hommikul heade mõtetega? Abikaasa Tiina ütleb, et iga kord ei saagi mõelda rõõmsaid mõtteid, sest kõik päevad ei ole vennad. „Siis mõtled: mis häda, mul on armas pere, head sõbrad. Kõik ongi hästi. Suures plaanis on elu ilus, isegi kui mõni päev on kurb tuju,” kinnitab Tiina.

Ei talu viha ja äärmuslikkust

Andrus, kes peab end apoliitiliseks tüübiks, tunneb, et viimasel ajal on inimesed väga palju muutunud. „Inimesed võitlesid Eestis 30 aastat tagasi ühise asja eest. Nüüd on asjad läinud imelikuks, vastandutakse tühja-tähja pärast, empaatilisus on kadunud. Inimestel ei ole suurt midagi teha, tekivad tohutud protestid, muututakse äärmuslikuks, on vaenu, ollakse kurjad. Kui saad kellegagi kokku, keda pole tükk aega näinud, siis pead natuke kompama, kuidas ta suhtub mustanahalistesse, homodesse, veganlusse... Igaks juhuks ei julge kohe kõike öelda. Koroona paneb oma templi, tekib hirm ja paanika,” on Andrus märganud. „Mõnede inimeste jaoks on kõik kogu aeg pahasti – meie jaoks on kõik kogu aeg hästi!” ütleb Tiina.

Mõnede inimeste jaoks on kõik kogu aeg pahasti – meie jaoks on kõik kogu aeg hästi!

„Enne sotsiaalmeediat istuti köögilaua ümber ja igaüks oli maailma targim, kuid need jutud jäid sinna kööki. Nüüd on igaühel oma sotsiaalmeedia konto ja seal paisatakse sõnumeid valimatult. Igaühel on võimalus oma arvamus välja öelda ja nii paljudel on võimalus seda lugeda,” kirjeldab Andrus olukorda, mida ta tajub. Viimase paari aasta jooksul on ta eemaldanud oma sotsiaalmeedia nimekirjadest väga palju inimesi, sest ei talu viha ja äärmuslikkust.

Laululoomine pausil, lugemine käsil

Sel aastal alustas Andrus huvitava projektiga. Nimelt laob ta virna need raamatud, mida on aasta jooksul läbi lugenud, ning teeb aasta viimasel päeval pildi ja arhiveerib, siis on ülevaade. Praeguseks on öökapile virnastatud näiteks Murakami „Tantsi, tantsi, tantsi”, Bukowski „Vana peeru veerud”, Delia Owensi „Kus laulavad langustid”, Agnes Martin-Lugandi „Õnnelikud inimesed loevad raamatuid ja joovad kohvi”, Khaled Hosseini „Ja mägedelt kajas vastu”.

Andrus Albrecht. FOTO: Marianne Loorents/AS Postimees Grupp