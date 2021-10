Apteekides saab vaktsineerida gripi vastu

„See on juba neljas aasta kui apteekides saab gripi vastu vaktsineerida. Meil on hea meel tõdeda, et huvi apteegis gripi vastu vaktsineerimise vastu on aasta-aastalt kasvanud ja sellega koos ka Eesti gripivastane vaktsineeritus,“ ütles Rootslane. „Lisaks jätkame ka COVID-19 vastu vaktsineerimisega. Apteegis vaktsineerimine on muutumas tavapäraseks teenuseks ning inimestele meeldib võimalus saada vaktsiinisüst kätte mugavalt õhtustel aegadel ja nädalavahetustel“