Vanaduse noorus ja veeuputus

Bonzo tõdeb, et kõik käib lainetena, on mõõna- ja tõusuperioode. „See kõlab naljakalt, aga sa tunned ära, kui mingi jamps hakkab lähenema. Siis võiksid enesega tööd teha, osata mõtteid suunata. Mina sisendan endale nagu filmis „Seltsimees laps”: „Selg sirgu ja lõbuslahke nägu pähe!” Sisendan, et tegelikult on kõik väga hästi, olen rõõmus ja mul tuleb väga tore päev, olen tänulik, et olen silmad lahti teinud. Ja nii imelik kui see ka pole – see aitab,” avaldab Bonzo 60+ lugejatele.