Südamehaigused ohustavad naisi rohkem kui nad arvavad

Järgmised väga olulised meetmed naise südame-veresoonkonnahaiguste riski vähendamiseks on piisav kehaline aktiivsus ning vererõhu ja kehakaalu kontrolli all hoidmine. „Eestis põeb iga viies mees ja iga neljas naine kõrgvererõhktõbe. Ülekaal ja eriti nii-öelda õunakujuline kehakuju ehk suur vööümbermõõt on suureks probleemiks,“ ütleb Uuetoa. „Naistel tasub oma aja planeerimisel arvestada, et pool tundi mõõdukat igapäevast kehalist koormust on miinimum, mille nad peaksid oma ellu sobitama, et südamehaiguste riski maandada.“

Naise südametervise hoidmisel mängib tema sõnul suurt rolli ka hormonaalsüsteem. „Naissuguhormoon östrogeen kaitseb südame tervist. Menopausi saabumisega tõuseb naiste risk südamehaigusteks hüppeliselt ning paraku ei maanda seda ka hormoonasendusravi,“ selgitas arst.

Naised peaksid rohkem mõtlema iseenda peale

Stressi uurimisel naiste südamehaiguste riskifaktorina on näidatud, et enam on stressis nooremad naised, lahutatud naised ja üksikemad, samuti ülekaalulised, suitsetajad, diabeetikud ja need naised, kellel kaasub ka depressioon või ärevus. „Seega enamasti on stressis naisel ka mitu muud riskifaktorit, mis tema südamehaiguste riski tõstavad,“ kommenteerib dr Uuetoa.

Kogu meie rahva jaoks on oluline teadvustada, et Euroopa viimase südame-veresoonkonna haiguste ennetuse ravijuhendi määratlusel kuulub Eesti väga kõrge südameveresoonkonna riskiga riikide hulka. Eestis on nendesse haigustesse suremuse risk 500/100 000 meestel ja 250/100 000 naistel. Meiega ühte riskirühma kuuluvad Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina, Valgevene, Poola, Slovakkia, Tšehhi, Armeenia, Sloveenia jt.

Südametervise hoidmiseks on vajalik, et ka naised teaksid oma riskitegureid ja oskaksid vastavalt nendele enda elustiili kujundada. Edukas ennetustegevus algab dr Uuetoa sõnul aga informeeritud arstist. „Esimesed soovitused südametervise eest hoolitsemiseks, mis olid mõeldud konkreetselt naistele, tulid kõigest 20 aastat tagasi. Enne seda räägiti naistele rohkem sellest, kuidas ennetada meeste ja pere terviseprobleeme. Naised on fookusesse tõstetud alles hiljuti, nendib dr Uuetoa.

Tänaseks on tööstusriikides murtud müüt, nagu oleksid südamehaigused ainult meeste pärusmaa. „Tegelikult on naiste suremus südame-veresoonkonna haigustesse isegi kõrgem kui meestel ja südame-veresoonkonna haigused on vägagi naiste haigused. Paraku aga on arusaam, justkui naised poleks südame-veresoonkonnahaigustest ohustatud, visa kaduma,“ räägib südamearst.