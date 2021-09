Kuiva peanahaga on hädas ka noored inimesed

Esiteks seetõttu, et naha seisukord peegeldab tihti organismi üldist tervist, aga ka sellepärast, et mida varem probleemiga tegeleda, seda parem tulemus.

Peanahk on üsna sarnane nahaga näol ja kehal. Seega kui naha kuivus on tavapärane ja iseloomulik mõnes muus piirkonnas, on see reeglina probleemiks ka peanahal. Nagu kuivale näonahale iseloomulik, on ka peanahk siis pingul, kiheleb-sügeleb ja/või ketendab.