Liigesed liikuma!

Puusaliigese liikuvuse kontroll. Tõsta seliliasendis üks põlv üles ja kalluta käega abistades külje peale (liigese pööre on väljapoole). Hoia puusad paigal ja tee kindlaks, kas suudad põlve 45 kraadi külje peale pöörata. Korda teise jalaga. FOTO: Erakogu

Naljaga pooleks võib öelda, et vanemaealise inimese elu on küllaltki „roosiline” – skleroos, neuroos, artroos jne. Kui me nii „roosilist” elu ei soovi, saame teadliku võimlemise ja toitumisega artroosi ehk liigeste kulumishaigust leevendada.