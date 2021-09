Otsekohene Ene Järvis tahab kõik konfliktid õhtuks ära klaarida

„Kui palju asju me elus õpime! Alates kõndima ja rääkima õppimisest. Siis algkooli, siis ülikooli. Õpime armastama ja vihkama. Õpime iga päev midagi uut. Aga elamist ei ole mina veel selgeks saanud. See on minu jaoks ammendamatu ja müstiline väärtus. Lõpmatute avastamiste allikas ja mul on selle üle ainult hea meel,” avaldab näitlejanna Ene Järvis.

„Tahtsin koroonapandeemia järel nii väga tööd teha. Lausa ootasin suveetenduse „Lootuskiir pimeduses” kümmet etendust. Võtsin juba tekstiraamatu välja ja lugesin uuesti läbi. Õnneks pole mul teksti meeldejätmisega kunagi probleeme olnud,” ütleb Ene.

Õhtu diiva roosad tossud

„Lootuskiir pimeduses” on selles mõttes haruldane suvelavastus, et publikut on etendusele juba kolmandat aastat jätkunud. Sellelesamale etendusele, mille kohta Sirp kirjutas: „Õhtu diiva oli siiski Ene Järvis Gloriana. Tundus, et kogu lavastuse hoog ja uljus lõi lõkkele tema roosadest sädelevatest tossudest. Ilmselt on Gloria teksti kätketud ka kõige rohkem vaimukust, aga kui ongi, tõi just Järvis selle eriti meisterlikult esile.”

Ene Järvis ise selgitab, et ennekõike käiaksegi etendusel näitlejate pärast. „Tükk kõnetab paljusid. Vanadekodu, üksildus, seltsivajadus. See tohutu üksindus, kui eakaaslased kõrvalt lahkuvad. Jääd üksinda koju istuma ja sind pole enam mitte kellelegi tarvis.”

Kurvavõitu temaatikast hoolimata on etendus siiski positiivse lõpuga. „Mulle meeldib mu roll, ehkki ma ise küll nii elus nii sarkastiline pole. „„Kui noorelt ära ei sure, siis saad vanaks, aga see võtab aega,” prahvatab mu tegelaskuju, aga leiab endas selle jõu, et vanadusele ja hääbumisele mitte alla anda. Kui kuidagi ei saa, siis mingit moodi ikka saab, on tema moto,” kirjeldab Ene Järvis.

Infarkt ja elu mõte

„Mul oli südamestendi tõttu raske neid palavaid päevi üle elada. Päevasel ajal välja ei läinudki, pigem hommikul või õhtul. Aga see on vist pigem adrenaliinis kinni – andke mulle tööd ja lava peal kepsutan taas nagu noor neiu, ei pane palavust tähelegi.”

Ene Järvise õde sai 51aastaselt tänaval infarkti. „See oli nii ootamatu. Seda ei teadnud keegi, et tal süda haige on, ka ta ise ei teadnud. Korralikke uuringuid ei tehtud. Tal raviti pankreast ja kaksteistsõrmikut, kui valud olid. Täiesti vale diagnoos. Lahkamisel selgus, et tal oli olnud mitu miniinfarkti ja südames oli mitu armi. Kui ta tundis ennast väga-väga halvasti ja oleks siis arsti juurde läinud, siis oleks EKG võib-olla näidanud, et probleem on südames, aga kui inimesel parajasti ägedat infarkti ei ole, siis EKG ei näita midagi,” selgitab Ene.