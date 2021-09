Kokkuhoidlik köögis toimetamine ja sügelev peanahk

„Kui mõni konflikt tekibki, siis püüan vähemalt õhtuks selle ära klaarida. Endaga peab rahul olema. Tuleks elada nii, et hommikuti poleks häbi peeglisse vaadata. Aga nii uhke inimene olen küll, et kui mõne inimesega ikka veregrupp ei klapi, siis temaga enam ei suhtle. Milleks? Elu on selleks liiga lühike, et ennast ebameeldivate inimeste peale raisata,” lisab “Mõmmis ja aabitsas” Karu Katina tuhandetele lastele ja nende vanematele meelde jäänud näitlejanna kehastatud südamlik ja kaastundlik tegelaskuju.

„Kui palju asju me elus õpime! Alates kõndima ja rääkima õppimisest. Siis algkooli, siis ülikooli. Õpime armastama ja vihkama. Õpime iga päev midagi uut. Aga elamist ei ole mina veel selgeks saanud. See on minu jaoks ammendamatu ja müstiline väärtus. Lõpmatute avastamiste allikas ja mul on selle üle ainult hea meel,” avaldab näitlejanna Ene Järvis 60+ lugejatele.

Vajadus ennast näha on omane kõigile rahvastele kõikjal maailmas, küllap seetõttu on peeglite valmistajaid Eestiski sajandite vältel olnud arvukalt. Erinevatest materjalidest, mitme suuruse ja raamistusega peegeldajatest on nüüdseks saanud meie igapäevaelu lahutamatud kaaslased, ilma nendeta me tavaliselt oma päeva ei alusta. Ütlused „peegel ei valeta” või „tõde paistab peeglist” päriselus siiski paika ei pea, sest peeglid petavad meid alati – näeme sealt ju tegelikkuse pöördkujutist. Kunstiteadlane Anne Ruussaar kirjutab meie peeglitööstuse loo.

Juba tuntud õpetlane Aristoteles kirjutas, et lugemine on seotud inimese tunnetega ja võib omada raviefekti. Raamaturavist, mida kaasajal nimetatakse biblioteraapiaks või kirjandusteraapiaks, aga vahel ka lugemisteraapiaks, on kirjutatud palju. See ei ole viimasel ajal üleskerkinud teema, vaid sellele pöörati erilist tähelepanu Vana-Egiptuses, Vana-Indias ja Vana-Kreekas. Sageli võib lugemise eesmärk olla ka esteetilise elamuse saamine või soov kogeda põnevust. Alati aitab lugemine mõneks ajaks põgeneda reaalsusest. Septembrikuu ajakiri 60+ uurib, kuidas loetud raamat mõjutab enesetunnet.

Kui kõik tervisenäitajad on korras, peanahk aga siiski pidevalt sügeleb, ei ole enamasti põhjus mitte mõni salapärane haigus, vaid kõige tavalisemad juuste pesemisel, palsami kasutamisel või vitamiinide tarvitamisel tehtavad vead, nendib nahaarst dr Kairi Nurm. Siiski võib sügelusel olla ka tõsisemaid põhjuseid alates naha üldisest kuivusest kuni krooniliste tõbedeni (maksa ja sapipõie kahjustused, sclerosis multiplex, diabeet) välja. Kuidas igapäevaelu segava sügeleva peanahaga võidelda ja mida selleks ette võtta, räägivad värskes 60+ septembrinumbris lisaks nahaarst Kairi Nurmele ka Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud Kristi Abram ja proviisor Triinu Entsik-Grünberg.