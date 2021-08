Päikesepruunil inimesel võib samuti tekkida D-vitamiini vaegus

Professor Mihkel Zilmer, miks võib pidevalt päikese käes viibival pruuni jumega inimesel olla D3-vitamiini vaegus?

D-vitamiinist on oi kui palju kirjutatud, paraku on nendes juttudes lüngad. Seletame siis, kuidas on lood tegelikult.

Inimesed teavad, et päike tekitab nahka D3-vitamiini. Ka normaalse söömisega saab seda vitamiini. Aga siin on momente, mida peab tähele panema.

Päike tekitab meile nahka vaid vitamiin D3 eelvormi, see tuleb maksas viia vahevormiks, mis neerudes muudetakse meile vajalikuks hormonaalseks lõppvormiks ehk kaltsitriooliks ehk tekib vitamiin D3 see vorm, mida meie organism tegelikult vajab.

Vahevormi teke maksas ja sellest kaltsitriooli teke neerudes vajab mitme rauast sõltuva ensüümi korralikku hulka ja töökindlust.

Kui organismis on rauadefitsiit, ei pruugi hoolimata sellest, et olete kenasti päevitunud, sööte normaalselt ja võtate toidulisandeid, tekkida lõppvormi piisav hulk D3-vitamiini.

Kuna raua-aneemia on maailmas, ka Eestis, sage problem, ei pruugi vitamiin D3 eelvormi edasine muutumine olla piisavalt efektiivne. Seega pruun jume ei pruugi seda tagada.

Karta pole vaja. Iga paari aasta tagant tasub kontrollida oma organismi rauavaru. Kui sellega on korras, on teie organismis piisavalt rauaühendeid, et vitamiin D3 eelvormist tekiks maksas vahevorm ja neerudes omakorda lõppvorm. Vaata selgitust Youtube'i klipist https://www.youtube.com/watch?v=m1SVC_21m2A

Kas D-vitamiini on tarvis juurde võtta?

Kui inimene on normaalne sööja (vt raamatut „Normaalne söömine”, eeskätt lk 13–20), võib siiski tekkida vajadus D3-vitamiini juurde võtta.

Apteegid on igasuguseid D-vitamiini topsikuid täis, millist kasutada?