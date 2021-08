Türgi marss, ajuharjutused ja kolmerattaline jalgratas

Üle 90aastane Arne Kuusmann teeb paigalmarssi: tõstab põlved kõrgele ja vehib kätega kaasa. Ta kutsub seda Türgi marsiks. “Kulutan sedasi rohkem energiat, kui väljas jalutades. Alustan hommikul umbes pool kaheksa voodist tõustes. Algul on keha ikka väga kange. Teen mõnisada sammu ja siis võimlen. Umbes nagu koolis kehalise kasvatuse tunni algul kästi. Paneb vere käima. Tänu liikumisele olen suutnud viimasel aastal kolm suhteliselt rasket operatsiooni üle elada. Kõigepealt üks neer pandi uuesti tööle, selleks kulus operatsioonilaual kaheksa tundi. Siis oli põieoperatsioon neli kuud tagasi. Mõlemal korral läksin õigel ajal kohe arsti juurde. Ning puusaluu kukkusin libedaga katki. Muidu tunnen end praegu igati hästi, ainult tasakaaluhäired vahel kimbutavad,” avaldab ta ajakirja 60+ lugejatele.

Toiduainete säilitamine on inimkonna üks esimestest kulinaarsetest oskustest. Kui varem oli see ellujäämise küsimus, siis hiljem on see andnud pigem võimaluse valida, millal ja mida süüa, ning toidulauda erinevate maitsetega rikastada. Kunstiteadlane Anne Ruussaar kirjutab meie vekk- ja plekkpurkide tegemise loo ja tuletab meelde legendaarse Hiiumaa kalatööstuses 1961. aastal välja mõeldud hapuka uudistoote „Praetud räim tomatikastmes” saamise. Tomatises kastmes ujuvad praeräimed ilmestavad meie toidulauda siiani.

Augustikuu ajakiri 60+ selgitab, kuidas kolmerattalise elektrijalgrattaga pääseb liikuma ka liigesehaige. „Üks Vändra vanahärra ütles, et kolmerattaline jalgratas on talle traktori eest. Ta käib sellega heinamaalt jänestele sööta toomas. Vajutab nuppu, annab gaasi, isegi pedaalima ei pea,” kirjeldab Jaani Rattapoe omanik Jaan Joosep oma ühte rahulolevat kundet. Mis see elektrifitseeritud kolmerattaline jalgratas õigupoolest on, saaab teada värksest ajakirjast 60+.

Inimene võib olla päikesepruun, arvates, et tal on kehas piisavalt D3-vitamiini, aga kui organismis pole rauametabolismiga asi korras, ei teki kehas piisavalt D3 lõppvormi.

D-vitamiinist võime lugeda söögi alla ja söögi peale. Palju on räägitud sellest, et kui inimene päevas vähemalt 15 minutit päikese käes viibib, on tema päevane annus tagatud. Augustikuu ajakirjas räägib meditsiinidoktor ja meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer, kuidas on lugu D3-vitamiiniga tegelikult. Inimene võib olla päikesepruun, arvates, et tal on kehas piisavalt D3-vitamiini, aga kui organismis pole rauametabolismiga asi korras, ei teki kehas piisavalt D3 lõppvormi. Sellest, miks võib pidevalt päikese käes viibival pruuni jumega inimesel olla D3-vitamiini vaegus, kas ja kui palju ning millisest topsikust D-vitamiini peaks juurde võtma, saab teada augustikuu 60+ numbrist.