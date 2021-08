Hingelt noorte festival toob Paidesse nii ministrid, Reet Linna kui ka Anne Veski

Ajakeskus Wittensteini juhi Ants Hiiemaa sõnul on neil hea meel, et Hingelt Noorte festival iga aastaga populaarsust kogub. Tänavu paneb osalejate arvule piiri valitsuse korraldus, mistõttu saab festivalil osaleda vaid 1500 inimest, tung üritusele on aga märksa suurem. «Oleme tõestanud, et suudame korraldada üle-eestilisi üritusi, mis ületavad osalejate ootusi. Meie eesmärk on pakkuda inimestele elamust ja oleme veendunud, et tänavune esinejate ring ja paneelid suudavad tekitada diskussiooni ja inspireerida. Ühiskonnana on meil aeg väärtustada neid, tänu kellele oleme Eesti riigis jõudnud tasemele, kus me täna oleme. Hingelt Noorte festival just seda eesmärki täidab – ütleme aitäh ja tähistame elu,» selgitas Hiiemaa.