Apteeker juhendab: kuidas kuum aeg tervena üle elada?

Selleks, et suvel minestamist ning kuumakahjustusi vältida, on oluline juua vett, hoida kõht täis ning end pidevalt jahutada. FOTO: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja

Viimane kuu on näidanud, milleks Eesti ilm päriselt suuteline on. Kuigi soe suvi on paljude jaoks meeldiv, siis lõõmav päike toob kaasa ka omajagu ohte – tihedamini juhtub minestamist ja päikesepistet. Kuidas suvi tervena üle elada, õpetab Südameapteegi proviisor Mariana Džaniašvili.