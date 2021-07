Vaarikaid võib süüa hommikust õhtuni

Võime valmistada mõnusa vaarikakeefiri või -jogurti ja süüa seda müsliga. Või lisada vaarikaid kohupiimale, kodujuustule või riccotta'le või värskele salatile. Vaarikatest saad valmistada maitsvat võiet, mida on hea röstsaiale määrida. Muidugi sobib saiale, pudrule või pannkookidele panna vaarikatoormoosi või keedetud moosi. Pühapäevahommikuks võib küpsetada näiteks vaarikamuffineid.

Vaarikaaeg on kohe käes

Vaarikas ehk vabarn kasvab Eestis hõredates metsades ja raiesmikel peaaegu kõikjal. Ka aiavaarikaid on palju sorte ning need kannavad muu hulgas eri kuju, suuruse, maitse ja värvusega vilju, kõige sagedamini rooskaspunaseid, aga leidub ka musta värvi, oranže, kollaseid ja isegi valgeid vaarikamarju.

Marjasaaki saab siin tavaliselt nautida juuli lõpust ja see aeg ongi kohe-kohe käes. Oleme harjunud küll vaarikat marjaks kutsuma, kuid tegelikult koosneb see mitmest kokkukasvanud marjast ja nimetatakse seepärast koguviljaks. Olgu nende botaaniliste nüanssidega kuidas on, aga vähe on inimesi, kellele vaarikamari ei maitse. On ju sel ahvatlev välimus, imeline lõhn, väga meeldiv maitse ning mari sobib söömiseks nii värskelt (oma aias isegi koos mõne vaarikaussikesega) kui ka toidus ja hoidistatult.

Vaarikas on mitmel moel väärtuslik põõsas, sest hõrkude marjade kõrval saab kasutada ka lehti, varsi ja õisi. Rahvameditsiinis kasutatakse kuivatatud vaarikalehti ja varsi näiteks tee valmistamiseks, mille joomine ajab higistama ja langetab seetõttu palavikku. Vaarikalehtedest valmistatud tee alandab ka paistetust ning sellest tehtud kompress leevendab silmapõletikku. Ühtlasi on vaarikalehtedel valuvaigistav toime. Ka vaarikavartest saab imelise tee ja õisi võib suisa värskelt suhu pista või samuti tee valmistamiseks kuivatada.

Vaarikad ka lõunaks ja õhtueineks

Lõuna- või ka õhtueineks sobib valmistada värskeid salateid ja vaarikad sobivad neisse suvistesse salatitesse imehästi. Magustoite, mille sisse vaarikas kui valatult sobib, on tohutu hulk. Alustades lihtsatest kokkulaotud maiustest kuni kreemide – sufleedeni (vahuline vormitoit) välja. Suveajal on lõunaeine lõpetuseks või vahepalaks mõnus võtta midagi jahutavat, näiteks jäätist. Vaarikatest saab ise ülimaitsvaid külmutatud maiuseid valmistada nii koos piimatoodetega kui ka ilma.

Vahepalaks või kergeks õhtueineks võib vaarikatest mõnusaid jooke ja smuutisid valmistada.

Kui on külalisi oodata või tahtmine lapselapsi rõõmustada, saab vaarikatega torte ja kooke valmistada. Nende marjade maitse sobib eriti hästi just õhuliste ja kreemiste küpsetistega. Ka suviste aiajookide – boolide sees maitseb vaarikas imeliselt.

Nippe vaarikate hoidistamiseks

Paraku on värskete vaarikate hooaeg suhteliselt üürike. Et tervislikke ja maitsvaid marju saaks nautida aasta ringi, tuleb neid hoidistada. Vaarikate säilitamine neid moosiks keetes pole parim mõte. Kuumtöötlemisel, olgu siis moosiks, mahlaks või siirupiks keetes, väheneb nii marjade C-vitamiini kui ka foolhappe sisaldus. Mahla-siirupi valmistamisel on veel seegi probleem, et kuna seemneid keegi mahla sisse ei soovi, viskame need minema. Nii jääme aga ilma ka vaarikates sisalduvatest kiudainetest.

Vaarikaid oleks parem säilitada külmutatult või kuivatatult. Külmutada on neid soovitatav tervete marjadena, sest õhuhapniku suhtes väga tundlik C-vitamiin hävib, kui marjad enne külmutamist purustame.

Külmutamisega on veidi mängimist, kui kvaliteetset tulemust tahame saada. Külmutada tuleks osade kaupa ühe kihina kandikul ja seejärel pakkida korraga ära kasutatavate portsjonitena karpidesse või kreppkottidesse. Külmutatud vaarikad ei talu korduvat sulatamist-külmutamist. Putrudele, smuutidesse jne külmutatud marju kasutades ei maksa neid eelnevalt üles sulatada, vaid ikka otse sügavkülmikust võtta.