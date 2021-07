Külmutatud toidu saab õigete nippidega kauem maitsvana hoida

Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli professor Tõnu Püssa selgitab, et kui poest ostetud toiduaine sügavkülma panna, siis viimane realiseerimiskuupäev ei peatu. „Et keemilised ja mikrobioloogilised protsessid täielikult lõppeksid, peaks sügavkülmas olema vähemalt 50 miinuskraadi. Enamasti on kodused külmikud sätitud aga 18–20 külmakraadi peale,” sõnab ta.

See tähendab, et lihas säilitavad –18 kraadi juures bakterid eluvõime, samuti toimub edasi rasvhapete oksüdatsioon ehk rääsumine. Kuna need protsessid kulgevad väga aeglaselt, kui liha on korralikult pakendatud ja jahutatud, ning kindlasti on kõlblik kuni kuupäev antud varuga, ei pea selle söömist siiski pelgama. „Kui rääkida paarist kuust sügavkülmas, ei juhtu selle lihaga midagi hullu,” ütleb Püssa.