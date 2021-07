Viive Ernesaks – tehke ikka lollusi ja tundke elust mõnu!

Viive Ernesaksa sõnul on tema ja Martin Kõrva eduka koostöö taga see, et tema mängib klaveril liigutusi, mitte muusikat. „Ükskõik, kui hea taustamuusika sa paned, nad mängivad tausta, aga mina mängin liigutust. Ja kuna Martinil on võrdlemisi hea rütmitunnetus, siis see on põhi ja ta oskab harjutusi sinna paigutada. Ehkki me teineteisega virgutusvõimlemise ajal üldse suhelda ei saa, näen teda vaid läbi klaasi.”

Viive Ernesaks. FOTO: Peeter Langovits

Viive on endiselt täpne ja kiire. „Kui stuudioaega on kolm tundi, siis mina teen kümme linti 45 minutiga. Ma ei võta mitte kunagi tagasi. Treener Martin Kõrv on küllaltki noor mees, alles 40 ja mina olen 90, raadiomajas kõige vanem. Tore komplekt! Eks ma vahel käratan küll „Palun tõlget!” – kui noored omavahel selles noorte keeles räägivad. Aga üldiselt saab meil palju nalja,” räägib Viive.

„Jumal hoidku, mida Martin vahel harjutuste vahele räägib!”

„Klaveril Viive Ernesaks, tal on täna õlad täitsa paljad! Või et kükitage, Viive Ernesaks kah kükitab, ühe käega mängib! Jumal hoidku! Ma ei suuda põlvede pärast kükitada enam viimased kolmkümmend aastat. Või et – täna on Viivel pärlid kaelas! Rullid peas! Niisugust juttu räägib!” itsitab Viive.