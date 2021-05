Rahvusvaheline uuring aitab paremini mõista luupust

Nagu enamik autoimmuunhaigusi, kimbutab ka luupus ennekõike naisi. Haigus annab endast märku enamasti nooremas eas ning selle üks iseloomulik tunnus on ninal kitsam ja põskedel laiem, liblikakujutist meenutav lööve näol. Osal patsientidel võib haigus aga haarata kogu organismi. Haigus ei ole väljaravitav, aga selle sümptomeid saab raviga kontrolli all hoida.

Kai Kisand. FOTO: Andres Tennus/Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli rakulise immunoloogia professor Kai Kisand rääkis luupusest ja kavandatavast uuringust Kuku raadio saates „Kuue samba taga“.

Tema sõnul ollakse praegu seisukohal, et luupus ei olegi mitte haigus, vaid sündroom, mille varjus on mitu põhjuslikku haigust. „Näiteks neerukahjustusega haigusel on omad ja nahakahjustusega haigusel omad patomehhanismid, nii et saame selle haiguse jagada eri kategooriatesse, mis vajavad erisugust ravi ja käsitlust,“ kirjeldas Kisand.

Luupuse selgeid tekkepõhjusi ei oska teadlased senini nimetada, kuid oma roll on I tüüpi interferoonide (teatud valkainete) ületoodangul. Kui muidu on I tüüpi interferoonid tuntud eelkõige oma viirusevastase kaitse poolest, siis ülemäärasel tootmisel panevad nad organismi immuunmehhanismid veelgi intensiivsemalt tööle ning see võib viia autoimmuunhaiguste tekkeni: luupuse kõrval mõjutavad ületoodetud interferoonid ka näiteks vitiliigo ehk naha valgelaiksuse ja kilpnäärme autoimmuunsete haiguste teket.

Teadusprojekt luupuse uurimiseks

Eestis ei ole luupusega patsiente palju, sest see on haruldane haigus, ent koostöö rahvusvaheliste partneritega annab Eesti teadlastele võimaluse saada teadustööks materjali ka teiste riikide patsientide põhjal.

Professor Kisandi juhtimisel alustati koostöös Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumiga viieaastast projekti, mille eesmärk on jälgida Eestis vähemalt sadat luupusega patsienti ning uurida haiguse erinevaid kategooriaid.

Vaatame ka patsientide kokkupuudet viirushaigustega, sest on võimalik, et luupuse vallandajaks ja haiguse ägenemise põhjustajaks võib olla mõni krooniline viirusinfektsioon.

„I tüüpi interferoonid mängivad ühtedel luupusega patsientidel suuremat rolli kui teistel. Üritamegi aru saada, kuidas haiguse kulg nende puhul erineb ja kas immuunrakkudes on iseärasusi, mis viitavad pisut teistsugusele haiguse mehhanismidele. Vaatame ka patsientide kokkupuudet viirushaigustega, sest on võimalik, et luupuse vallandajaks ja haiguse ägenemise põhjustajaks võib olla mõni krooniline viirusinfektsioon, nagu Epstein-Barri viirus või tsütomegaloviirus,“ kirjeldas Kisand.