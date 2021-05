Ühest tervest forellist saab mitu toitu

Eesti vetes elab looduslikult meriforell ja jõeforell (rahvapäraselt hõrnas), kalakasvandustes kasvatatakse ka vikerforelli ehk vikerhõrnast. Meriforell on tavaliselt 30–70 cm pikkune ja kaalub 1–5 kg, kuid leidub ka 12–13 kg kaaluvaid kalu. Jõeforelli pikkus on tavaliselt 25–35 cm, kaal 200–500 g, harva kuni 2 kg.

Eestis kasvab vikerforell keskmiselt 30–60 cm, maksimaalselt 90 cm pikkuseks ja kaalub keskmiselt 3–4 kg, Eesti rekord on aga 5,6 kg. Looduslikus konkurentsis, kui peaks kusagilt kasvandusest vabasse vette pääsema, jääb vikerforell jõeforellile alla.

Esmakordselt toodi vikerforell Eestisse 19. sajandi lõpus tsaariaegse Venemaa kaudu. Tänapäeval on suurmaid kalakasvandusi Eestis alla kümne ning suurem osa meie toidulauale jõudvast vikerforellist on kasvatatud Soomes ja Norras.

Kaunis loodusteos

Kalle Kroon on oma 2016. aastal ilmunud raamatus jõeforellist kirjutanud: „Jõeforell kristallselges allikaojas on looduse kauneimaid teoseid. Mitte ainult imetore, maasikpunase- ja mustatäpiline ning vikerkaareläikelises kostüümis sädelev forell, vaid ka puhas vesi – selge ja puhas, külm ja karastav allikavesi – üks neljast algelemendist, eluandev läte. Ja milline jõud ning kiirus, meelte erksusest rääkimata! Jõeforellile on pühendatud palju ülistuslaule muusikas, nagu Schuberti soololaul „Forell” või „Forellikvintett” keelpillidele, ning palju kauneid ridu kirjanduses, nimetagem Hemingwayd või meie kodumaa kirjameest Karl Ehrmanni.