Nelja seina vahele surutud eluviis põhjustab unetust

Igapäevased ravimid võivad võtta une

Kes kahtlustab, et tema unetuse põhjuseks on ravimid, peaks kindlasti oma murest rääkima pere- või eriarstiga. Ravimite valik on suur, kindlasti leitakse talle alternatiivseid ravimeid.

Varase ärkamisega tuleb leppida

Dr Mare Veldi sõnul muutuvad vanemad inimesed ööpäevast „tempot” reguleerivate mehhanismide tõttu õhtul varem uniseks ja hommikul ärkavad nad vara. „Polüsomnograafilised uuringud on näidanud vanuritel üldise uneaja lühenemist. Samas on neil raskusi uinumisega, sügava une ja REM-une perioodid on neil lühemad. Terveid vanu inimesi noortega võrreldes on leitud, et vanadel inimestel on loomulik kalduvus uinuda halvemini ja hommikul varem ärgata. Eaka inimese uni on pindmisem.”