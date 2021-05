Kui lapsed võtavad seeniori elu üle võimu

Põhjusi, miks lähedased muutuvad oma vanema sugulase uksehoidjaks (ingliskeelse nimetusega gatekeeper), võib Tiina Tambaumi sõnul olla mitu. „Vanemal inimesel võib olla depressioon ja ta võibki lähedastele öelda, et ei taha kedagi näha. Aga lähedasel peab olema nii palju tarkust, et aru saada, et see on haigussümptom ja haigusega peab tegelema. Kapseldumisega depressiooni päris kindlasti ei ületa,” nendib teadur.

„Ka võivad vanemal inimesel ilmneda dementsuse nähud ja lähedased häbenevad seda. Kordan jällegi – ka dementne inimene on inimene nagu iga teine ja tal on teistega samad vajadused. Sealhulgas suhtlusvajadus ja inimkontaktide vajadus nagu teistel inimestel. Lähedased peavad tal aitama neid vajadusi täita. Näiteks koostöös mittetulundusühinguga Elu Dementsusega,” soovitab Tiina Tambaum.

„Kolmas võimalus ongi lähedaste patronaaž. Millegipärast armsad sugulased arvavad, et kui inimene saab vanaks, siis on ta minetanud kõik kõrgemad vajadused ja järele on jäänud ainult põhivajadused – toit, toasoe ja hügieen. Ei saada aru, et kultuurilised vajadused, eneseteostus ja ka sotsiaalsed vajadused ei kao kuhugi. Eaka lähedane peab samaväärselt põhivajadustega hoolitsema nendegi vajaduste eest,” kinnitab teadur.

Uuringud on tema sõnul välja toonud, et mida rohkem inimene oma eaka lähedase suhtes patroneeriv on, seda halvemini suhtub inimene vanematesse inimestesse üldse. „Muidugi ei saa välistada ka teadlikku pahatahtlikkust.”

Iga taoline olukord nõuab teaduri sõnul erinevaid lahendusviise. „Mis on aga üldine, on põhimõtted. Esimene põhimõte on, et iga inimene peab tegema oma elu puudutavad otsused ise. Kuidas keegi seda printsiipi ellu viib, sõltub olukorrast ja inimestest,” sõnab ta.

Patronaaž kui vaimne vägivald