Jututaja proovib Viljandi noori ja eakaid suhtlema panna

MTÜ Jututaja asutaja Mari-Liis Sööt sõnas, et selline koostöö on hea näide sellest, kuidas linna, hoolekandeasutuste ning vabaühenduste sünergia on loomas midagi väga tähenduslikku.

Viljandi abilinnapea Janika Gedvil ütles, et jagatud elukogemus on kindlasti noortele rikastav. “On hea meel, et kui tänases ajas, kus põlvkondade vaheline side on tihtipeale habras, leidub suur hulk noori, kes soovivad hea meelega eaka inimesega aega veeta, vestelda ja kuulata. Usun, et eakatest klientidest saavad noortele eakad sõbrad. Jagatud noore kaaslase eluenergia on vanemaealistele ilmselgelt vaimu kosutav. Loodan, et jututajad on tulnud, et jääda meie vanemaealiste ellu,” lausus Gevdil.