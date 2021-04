Kuldaväärt kompost paneb mullas elu kihama

Ta nendib, et taimi kasvatada on lihtne, kui aiamuld on loodusest antud heade omadustega. „Enamikule taimedest sobivad parasniisked, hästi õhustatud ja huumusrikkad mullad. Kogenud aiapidaja teab, kuidas neid mulla omadusi säilitada ja parandada,” märgib Sirje Tooding.

Kui on liiga liivased mullad, peab palju rohkem vaeva nägema ja leppima sellega, et hoolimata pingutustest ei kasva taimed nii lopsakad kui aednikul, kellel aias hea lõimisega kerged liivsavimullad.

Sõnnik ja substraat

FOTO: Erakogu

Kõige levinum mullaparandusvõte on kobestamine või kaevamine, vajadusel multšimine ja huumusesisalduse suurendamiseks orgaanilise materjali lisamine, tõdeb Tooding. Muld ja taimed on tänulikud, kui on võimalus komposti või kõdusõnnikut lisada. Üks ämbritäis ruutmeetrile on päris hea.

Mikroorganismid, bakterid, vihmaussid ja paljud teised tegelased kobestavad, rikastavad mulda, ühes grammis mullas arvatakse olevat miljoneid baktereid. „Kui muld on lahja ja tundub lausa elutu, siis bakterid on puhkeolekus. Niipea, kui mulda satub taimejäänuseid või lisatakse orgaanilist materjali ja on piisavalt niiskust, läheb elu kihama,” kirjeldab Sirje Tooding.

Räpina Aianduskooli õpetaja sõnade kohaselt tasub mikroorganismide seltskonna mitmekesistamiseks lisada mulda kasvusubstraati, mis on mõeldud kompostihunniku ja taimepottide tarvis.

Katmikalal taimi kasvatades saab kasvusubstraate mitmel viisil kasutada. Kuidas talitavad suurtootjad? „Suurtootmises kasutatakse kivivilla, mis on kerge ja haigustekitajatest vaba, lihtne paigaldada ja kasvuhoonest välja viia. Kivivill on ainult selleks, et taim saaks juured sellesse kasvatada ja kõik eluks vajalik antakse toitelahusena. Vees lahustatakse kõik mineraalained ja tigutite abil saab iga taim oma portsu kätte. Kõik on väga täpselt paigas, taimed kasvavad ja saak on eduka tootmise tagamiseks suur,” räägib aiandusõpetaja.

Saad küll terveks ja kõik on korras, aga mis elu see on.

Ta leiab, et kivivillas taimede kasvatamine on muidugi õige, ent meenutab haiglas tilgutite küljes olemist. „Saad küll terveks ja kõik on korras, aga mis elu see on,” kommenteerib Sirje Tooding.

Koduses kasvuhoones võib samuti kivivilla kasutada, kuid enamik aiapidajaid eelistab looduslähedasemaid kasvusubstraate. „Oma kasvuhoones kasvatatud tomatid on hoopis maitsvamad, olgu neid vähem, aga see-eest hoole ja armastusega kasvatud.”

Kasvuhoone kasvupinnaseks on tavaliselt turvas, kaubandusest pärit erineva koostisega kasvusubstraadid või tavaline aiamaa muld. „Kui tuleb mulda osta, valige oma taimedele soovitatud kasvusubstraat või kasutage universaalset segu. Turbasegud on kerged, puhtad, ei sisalda umbrohuseemneid ja taimehaigusi ning on hea vee- ja õhurežiimiga,” õpetab Sirje Tooding. Kasvusubstraatidesse lisatud taimetoitained sisaldavad väetisi ja sobiva happesuse saamiseks vajalikku lubiväetist.

Kas tasub pakendatud kasvusubstraati osta suuremas koguses? Tooding on seda meelt, et varutud kogus kasvusubstraati on mõistlik ühel hooajal ära kasutada. Kuiv segu küll seisab ja seda saab järgmisel aastal kasutada, aga kui pakendi sisu on niiske, soe ja arvatavasti sisaldab lämmastikku, võib selles seeneniidistik arenema hakata. Külvideks ja nõutaimede kasvatamiseks see enam ei sobi, ainult aiataimede multšimiseks, rõhutab Sirje Tooding. Kasutamata jäänud substraadi saab panna lahtisesse kasti kuivama.

Sega muld ise kokku