Armastus ei küsi vanust

Psühholoogi ja perelepitaja Ingrid Tiido sõnul on uuringud näidanud, et vananedes on tervislikud ja positiivsed suhted emotsionaalse ja füüsilise tervise jaoks üliolulised. „Hea suhe võib pikendada eluiga. Hoolitsedes teineteise eest, võttes vastu vananemisega seotud katsumused ning usk, et meie partner on meie jaoks olemas – nii saab luua küpse ja õnneliku suhte,” räägib Ingrid Tiido.

Tampere Ülikooli dotsendi Kirsi Lumme-Sandti sõnul on uute suhete loomine seenioride seas kasvamas. Suurt rolli mängib tõsiasi, et vanemaealised on parema tervise juures ja vitaalsemad kui varem. Ka muutuvad ühiskonna normid aitavad kaasa uute suhete loomisele.

„Mõni kümnend tagasi oli igati ootuspärane, et lesestumise korral veedeti ülejäänud elu üksinda. Seksuaalsust ei peetud varasemalt samuti millekski, mis võiks kuuluda kokku 60+ vanusegrupiga. Tänapäeval selliseid norme ja eelarvamusi enam ei ole,” räägib Lumme-Sandt.

Uue suhte loomise eeldused

Põhjuseid, miks seenior võib end kuldses eas armastuse otsingutelt leida, on mitu – lahkuminek, leseks jäämine või tõik, et tõelise armastusega polegi veel saatus kokku viinud.

„Vaadates statistikat, võivad tänapäeval inimesed, kes on praegu üle 60 aasta vanad, elada 84+ aastaseks. Paljud ei soovi viimaseid aastakümneid elada üksi,” räägib Ingrid Tiido. Otsitakse kedagi, kellega jagada oma elu, mõtteid ja tundeid.

Kui seljataga lahkuminek või lesestumine, on tarvis emotsionaalset valmisolekut alustada uut suhet. „Sa pead tundma, et sinu seest on kadunud kibestumus või pettumus. Samuti ei saa olla leinas kinni,” ütleb perelepitaja.

Et uus tutvus oleks viljakas, peab seenioril olema huvi potentsiaalse uue partneri vastu ning soov ja tahe teda tundma õppida. Olles kaotanud partneri, tuleb tunnistada tõsiasja, et on igati normaalne, kui ühel hetkel täitub hing taas positiivsete emotsioonide ning miks mitte ka lõbususega. „Kui inimene on leinas, võib tekkida sisemine süü: mul ei tohi lõbus olla,” lisab ta.

Hilisemas eas leiavad endale uue partneri pigem need, kes sotsiaalselt aktiivsemad ja hea tervise juures. Tampere Ülikooli dotsendi Kirsi Lumme-Sandti sõnul otsivad mehed tihti uut kaaslast, kuna nad ei soovi elada üksi, nad igatsevad sotsiaalset suhtlust ja neil on kehvad majapidamisoskused. „Naiste seas leidub rohkem neid, kes oleksid nõus ka üksi elama. Meestel on lihtsam uut partnerit leida, sest seenioride seas on naisi rohkem kui mehi,” ütleb Lumme-Sandt.