41 aastat abielus Heinz ja Marika Valk naudivad elu

Muidugi on neil mõlemal nüüd hoopis teine aeg ja elul teine rütm, nendib paar. „Oma elu aktiivsuse harjal me mõlemad mitte ainult ei töötanud palehigis, vaid olime ka väga seltskondlikud. Olen oma eluenergiat kulutanud neljal käel. Olen samas täheldanud, et eluenergia on mõõdetav suurus. Olen näinud sõpru-tuttavaid, kes selle juba 50aastaselt on ära kulutanud. Minulgi tekkis millalgi aeg, mil mind topiti igale poole žüriidesse. Ikka nii, et Heinz, kas saaksite tulla, teie abi on hädasti tarvis. Kujunesin üritustele omamoodi maskotiks. Oma kõige aktiivsemal ajal kuulusin rohkem kui 20 juhatusse, eestseisusesse, komisjoni. Eluaastate lisandumisel aga hakkavad kirjud suled saba otsast maha kukkuma ja kaob himu uute sulgede järele. Praegu kulutan oma eluenergiat väga hoolikalt. Pillamist ei talu enam mu kehagi. Aga muidugi on suurelt pildilt kadumine omamoodi oskus. Elu on mulle lihtsalt õpetanud, et igalt poolt on arukas õigel ajal lahkuda. Täpselt nii, nagu ühelt mõnusalt peolt tuleb lahkuda siis, kui kõik on veel heas tujus ja naudivad pidu. Juba sellepärast, et jääksid ilusad mälestused,” mõtiskleb Heinz.