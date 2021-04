Vanaduspension tõuseb keskmiselt 24 eurot

„Meie püüdluseks on pensionitõusu kaudu vähendada suhtelist vaesust ning tagada pensioniealistele suuremat kindlustunnet. Tänases COVID-19 kriisis, mis mõjutab kogu ühiskonna majanduslikku toimetulekut on pensionite erakorraline tõstmine ühiskonna väärtusi peegeldava tähendusega. Üksikisikule loob see vanemaealisena paremad võimalused toimetulekuks sh täiendavate ravimikulude katmiseks või vajalike teenuste tarbimiseks. Lisaks loob erakorraline pensioni tõstmine eeldused järgmiste aastate pensionite tõusudele indekseerimise kaudu,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.