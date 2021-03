Perearst tunnetab kõige enam eaka patsiendi usaldust

Oodatakse kindlaid suuniseid

„Nooremad inimesed, kelle meediaruum on laiem ning kes saavad palju teavet ka sotsiaalmeediast, on tervishoiutöötajate juhiste suhtes sageli skeptilisemad. Väga palju on liikvel tõenduspõhistele soovitustele vastupidist informatsiooni. See muudab inimesed veel ärevamaks. Valesõnumite ja ‑argumentidega peab tegelema päevast päeva, alustades kahtlustest, kas viirus on üldse olemas, ja lõpetades uskumusega, et kui olen rõõmus, siis ma ei nakatu,“ tõi Suija näiteks. Ta rõhutas, et positiivne ellusuhtumine on oluline, aga haigeks võivad sellegipoolest jääda kõik, sest viirus ei küsi kellegi ellusuhtumist.