Pensionid tõusevad indekseerimise tulemusena 1,6 protsenti

Pensioniindeksi väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi muutusest ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Tarbijahinnaindeks langes mullu võrreldes 2019. aasta keskmisega 0,4 protsenti ja sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastane kasv on rahandusministeeriumi andmetel 2,1 protsenti.

Seega suureneb pensionide baasosa 219 eurolt ja 30 sendilt 235 euro ja 30 sendini. Rahvapensioni suurendatakse pärast indekseerimist 30 euro võrra, mistõttu kasvab rahvapension 225 eurolt ja18 sendilt 255 euro ja 18 sendini. Näiteks 15-aastase pensioniõigusliku staažiga inimese vanaduspension on pärast indekseerimist 327 eurot ja 40 senti, pärast täiendavat baasosa tõusu 343 eurot ja 40 senti.

Riiklike pensionide indekseerimise eeldatav maksumus käesoleval aastal on 23 712 000 eurot. Riiklikke pensione indekseeritakse ligikaudu 321 000 pensionäril. Riiklike pensionide tõusu kogukuludeks 2021. aastal on 83 774 000 eurot ja vahendid selleks on ettenähtud riigieelarves.