Praegu teisest pensionisambast lahkujad saavad raha septembris

Jõudes teise samba pensioniikka ehk saades 60aastaseks, on raha väljavõtmine paindlikum ja soodsam, ütleb Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov.

„Teisest sambast lahkumise asemel kasutage pensionile jäämise eeliseid. Kui sambast lahkujatel tuleb oma raha vähemalt viis kuud oodata, siis pensionile minnes saab raha juba järgmisest kuust, pensionilepingu sõlmimisel hiljemalt ülejärgmisest kuust. Näiteks kui lähete II sambast pensionile jaanuaris, ei tule rahasaamiseks oodata septembrit, vaid selle saab juba veebruaris.”

Mida tähendab mõiste pensionieelne aeg?

Kertu Fedotov FOTO: Erakogu

Me ise ei ole mõistet pensionieelne aeg kasutanud. Meie oleme rääkinud teise samba pensionieast. Teise samba pensioniiga algab 60aastaselt, mis on viis aastat varasem kui vanaduspensioniiga. See tähendab, et praegu võivad teisest sambast pensionile jääda kõik, kes on vähemalt 60 aastat vanad.

Mida tähendab teisest sambast pensionile jäämine rahaliselt?

II samba pensionäridele kehtivad raha väljamaksmisel maksusoodustused. Kui olete II samba pensionieas ehk 60aastane või vanem, võite II sambast pensionile jääda, aga ei pea. Pensionile saate jääda siis, kui seda soovite. II sambast raha välja võtma hakkamiseks piisab pensionile jäämisest. Kui olete noorem kui 60aastane, aga teile makstakse mõnda eri- või soodustingimustel pensionit I sambast, ei anna see õigust ka II sambast pensionile jääda. Ja teistpidi – kui olete vähemalt 60aastane, aga ei ole I sambast veel pensioni võtma hakanud, ei takista see II sambast pensionile jääda.

Pensioniikka jõudes tuleb igal teise sambaga liitunul otsustada, kas ta võtab II pensionisambasse kogutud raha välja kas eluaegse pensionina, oodatava elueaga jagatud tähtajalise pensionina või ühekordse väljamaksena korraga. Kes valib pika pensioniplaani, ei pea väljavõetavalt rahalt tulumaksu maksma. Kes aga võtab kogutud raha välja ühekorraga või lühema tähtajalise pensionina, peab maksma sellelt summalt kümme protsenti tulumaksuks.

Maksustamise mõttes on kõige soodsamad eluaegne ja vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud pension. Eluaegse pensioni eelis on ka asjaolu, et kuitahes kaua te ka elate, pole vaja muretseda, et pension varem lõppeks. Tähtajalise pensioni korral kestab pension seda kauem, mida pikem tähtaeg on valitud. Kuigi maksuvabastuse annab juba pension, mis on jaotatud teie vanuses inimeste keskmiselt elada jäänud aastatele, elab tegelikkuses umbes pool inimestest sellest kauem, pool aga vähem.

Kas see tähendab, et saan raha jupikaupa või võin selle välja võtta neil tingimustel, mis teisedki, kes soovivad II sambast lahkuda?