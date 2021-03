Psühhoterapeut selgitab: Miks naised tänitavad?

Üldiselt peetakse n-ö pehmeid relvi naiste omadeks. Tänitamine on neist tõhusaim ja levinuim. Etteheited mõjuvad partnerile ja on surve avaldamiseks tugev psühholoogiline relv. Survestamise põhjus on alati üks – saada kasu või vähendada kahju. Me kõik tahame luua suhte, kus oleks mugav ja kerge elada. Mõlemal, aga kui see pole võimalik, siis vähemalt iseendal.

„Miks sa pidevalt kraaksud mu kallal?” küsis mees tüdinult naise käest ühel meie kohtumisel. Naine põrutas vastu: „Aga sa ju ise sunnid mind selleks!”

Meie edasine arutelu kulges huumori võtmes, miks mees sellist sorti tähelepanu soovib. Võib-olla tal on igav ja soovides naise suuremat tähelepanu, korraldab ta midagi ekstreemset või jätab midagi tegemata. Kuna naine on alati käeulatuses, siis saabki selle, mida oli tahtnud.

Kaval naine ladus vastutuse mehe õlule ehk süüdistas hoopis teda selles, et ilma hakkama ei saa. Ja kui mees pole ikka veel aru saanud, mida ta valesti teeb.

Taoline mõttekäik tundub kuidagi veider. Keegi meist ei soovi ju, et keegi lähedane pidevalt meie kallal võtab. Selguski tõde: mees ei tahtnud, et naine jälle näägutama hakkab. Kaval naine ladus vastutuse mehe õlule ehk süüdistas hoopis teda selles, et ilma hakkama ei saa. Ja kui mees pole ikka veel aru saanud, mida ta valesti teeb, siis tuleb sellest teada anda. Ilmselt oli naine ka varem tulutult vigadele tähelepanu juhtinud ja närvidel saagimine sai veel üheks viisiks, kuidas mehele tarvilikku arusaadavamalt öelda. Mees naise suhtlemisviisi paraku ei mõistnud. Ta küsis naiselt uuesti: „Miks sa seda teed?"

„Miks sa seda teed?” Tekib omamoodi tupik – ühelt poolt on asju, mis kuidagi ei laabu ega lahene, teisalt seob pikk kooselu paari sedavõrd teineteise külge, et teineteiseta ka ei saa. Sel juhul on raske lahendust leida, eriti kui probleemid ja pinged on aja jooksul aina kuhjunud.