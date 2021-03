Teletegija Toomas Luhats: Olen nüüd palju rahulikum mees

Juhiloa tervisetõendit pikendama minnes selgus, et 42aastase Toomase vererõhk on nii palju üle normi, et see on oht auto juhtimisele ja tõendi pikendamine on küsimärgi all. Niisugust uudist polnud Toomas oodanud. Tal oli küll juba varem probleeme nii vererõhu kui ka kolesterooliga, ent siis teadnud ta olukorra tõsidust. Nüüd aga tõdes dr Talvik, et sellise tempoga jätkates ja vererõhule tähelepanu pööramata teeb Toomas kümne aastaga oma tervisele korvamatut kahju ning on tõenäoline, et selle aja sisse mahub ka infarkt. Seejuures tundis ta end tegelikult väga hästi! Ei osanud isegi kahtlustada, et süda alt vedada võib.

Siiski tegi Toomas täieliku kannapöörde senistes harjumustes. Varem viiel päeval nädalas jõusaalis rassimisest on nüüdseks saanud kaks mõõdukat treeningut nädalas. Toomase treener Eric Brauer ütleb, et kui tegemist ei ole just tippsportlasega, piisabki sellest, kui trenni teha poolteist kuni kaks korda nädala jooksul. Liigutama peab, ent seda tuleks teha targalt, et oma südant ja keha mitte üle koormata.

Kõige suurem erinevus on aga, et ta ei joo enam üldse kohvi. Varem täitis ta kohvitassi mõniteistkümmend korda päevas, halvematel päevadel rohkemgi. 9

Muutunud on ka Toomase toidulaud, kogused on väiksemad ja valikud tervislikumad. Kõige suurem erinevus on aga, et ta ei joo enam üldse kohvi. Varem täitis ta kohvitassi mõniteistkümmend korda päevas, halvematel päevadel rohkemgi. Ta võrdleb oma kohvi tarbimist ahelsuitsetamisega: nii nagu suitsetaja läidab veel hõõguva koniga uue sigareti, täitus ka Toomase tühjaks joodud kohvitass. Kohvi jõi ta päev läbi – see oli mõnus kõrvaltegevus, istuda kohvitassi taga ja mõelda, kirjutada, jutustada. Ning vererõhk muudkui tõusis.

Kui nüüd, peaaegu pool aastat hiljem Toomaselt küsida, kuidas läheb, siis vastab ta, et on graafikus. Nüüd võtab ta päevas ainult pool tabletti vererõhurohtu. Toomas loodab, et millalgi saab ta sellest päriselt vabaks. Praegu on tema vererõhk normis.

Koos elustiiliga on muutunud ka mees ise. Ta on nüüd palju rahulikum. „Mul on väga raske endast välja minna,” ütleb Toomas. Ta mäletab hästi, kuidas ravi mõjudes keha kergeks muutus. „Mul oli kuidagi lihtsam olla, õlgadelt kadus raskus. Sa ei saa ju tegelikult ise aru, et su vererõhk on kõrge. Eks tuleb lihtsalt arste kuulata ja teha nii, nagu treener ütleb.”

Toomas Luhatsi võluv abikaasa Triin on tuntud teleprodutsent, kelle käe all on valminud mitu suurproduktsiooni, viimati „Maskis laulja”. Selle esimeses hooajas, mis langes samuti kokku koroonapandeemia algusega, osales ka Toomas.