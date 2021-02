Esimese e-ostu võiks eakas teha koos hea tuttavaga

Suur kaubavalik

Et e-poed on vaid paari kliki kaugusel, saab arvuti või nutitelefoni kaudu kiiresti võrrelda eri poodide hindu ning valida endale sobivama toode kas hinna või hoopis tarnemaksumuse või -aja järgi. Juhul, kui sul on toote, tellimise või tarne kohta e-poele küsimusi, saab need sageli lahendada telefoni teel e-poega ühendust võttes või siis veebipoe tagasiside vormi kaudu.

Võimalus vältida liigseid kontakte

Perioodil, kus soovitatakse vältida liigseid kontakte, on mõistlik poodides ja kaubanduskeskustes võimalikult vähe käia. Eriti kui arvestada, et pea kõike, mida saab osta tavalisest kauplusest saab tänasel päeval soetada ka veebipoest. Lisaks kõigile suurematel kaubamajadele on mugavad e-ostu kanalid tuntumatel toidukauplustel, mis nädala toidukorvi koduukseni kohale toovad. Nii mõnedki neist toovad juba ka kaupa koju linnadest eemal. Tõsi, veel mitte igas maakonnas, kuid siiski tasubuurida e-toidupoest kojutoimetamise võimalusi ka sinu piirkonda.

Kaup tuuakse koju kätte

E-ostlemine on turvaline

Eestis on mitu tuhat e-poodi, lisaks reklaamivad end internetis ka mitmed välismaiseid tegijaid, kelle veebipood võib olla küll eestikeelne, kuid kes tegelikult asuvad Eestist väljaspool, mis tähendab, et neile ei pruugi kehtida Eesti Vabariigi seadused. Seega veendu alati, et tegemist on ikka turvalise e-poega. Selleks vaata, et veebipoe esilehel oleks märgitud aadress, kas tegemist on juriidilise või eraisikuga ja kas e-pood on registreeritud äriregistris. Veendu, et e-poe esilehel oleks olemas kaupmehe kontaktid (email, telefon, aadress). Kindel võid olla kohalikes e-kauplustes, mis kannavad “Turvalise ostukoha“ märgist.