Ettevõte pakub vaktsineerimisele kutsutud eakatele tasuta transporti

Yandex Go aitas möödunud reedel üle 80-aastaste vaktsineerimisega alustanud Pirita Perearstikeskust eakate sõidutamisega.

Perearstid said Yandex Go rakenduse kaudu tellida vanemaealistele sõiduvahendeid, mis aitasid turvaliselt ja tasuta vaktsineerimas käia. Sõidud kompenseerib Yandex Go ja taksojuhtide töö on tasustatud täiel määral.

“Pirita Perearstikeskus vaktsineeris eelmisel nädalal 216 eakamat inimest, kellest paljud elavad keskusest enam kui kümne kilomeetri kaugusel. Selliste teeoludega on eakatel keeruline ise liigelda. See on väga tore, et saime ise vastavalt vajadusele neile tasuta transporti tellida,” kommenteeris koostööd Pirita Perearstikeskuse juhatuse liige dr. Kaja Arbeiter.

Selleks, et eakad transpordivahendi saaks, peavad perearstid ise vastavalt patsientide soovidele neile sooduskoodiga tasuta sõidu tellima. Mida rohkem perearstikeskusi koostöö huvist märku annab, seda enam eakaid abi saab.

Praegused ilmastikuolud pakuvad ka kõige elutervemale noorele väljakutset, rääkimata väärikas eas inimestest. 4

“Praegused ilmastikuolud pakuvad ka kõige elutervemale noorele väljakutset, rääkimata väärikas eas inimestest. Nägime, et see on koht, kus peame ulatama abikäe,” selgitas algatust Yandex Go regionaalne teenuste juht Stasys Brilis.