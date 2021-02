Uued tahvelarvutid aitavad hooldekodu elanikel lähedastega suhelda

„Kriisi eesliinil töötades näeme iga päev, kes kõige rohkem tuge vajavad. Hooldekodud ja erihoolekandeasutused on kindlasti nende seas. Laustestimisi läbi viies oleme näinud hooldekodudes vapraid eakaid, kes tunnevad rõõmu sellest, kui saavad meie proovivõtjatega veidigi suhelda. Nüüd, kus hooldekodudel on tahvelarvutid, on eakatel võimalus taaskohtuda oma lähedastega, kes neile praegusel keerulisel ajal külla minna ei saa. Loodame, et kontakt kallite inimestega annab neile kriisis vastupidamiseks jõudu,“ sõnas SYNLABi teenustejuht Karin Kallikorm.

Saaremaa Südamekodu juht Piret Pihel sõnas, et suhtlemine on oluline mõlemale osapoolele. "Hoolealused tunnevad, et neist hoolitakse, lähedased mitte ainult ei kuule vaid saavad ka oma silmaga veenduda kuidas olukord on. Töötajate jaoks on oluline lisaväärtus see, et saame koolituse, kuidas tahvleid ja suhtluskanaleid kasutada, et meie elanike suhtlemine omastega laabuks tõrgeteta,“ lisas ta.