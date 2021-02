Ida-Tallinna Keskhaigla gastroenteroloogi-juhtivarsti doktor Benno Marguse sõnade kohaselt on refluks happelise maosisu sattumine söögitorru, mis võib inimesele põhjustada vaevusi, aga ka tüsistusi. „Enamasti avaldub see kõrvetistena. Kui kõrvetisi on harva, ei saa seda nimetada reflukshaiguseks,” märgib dr Margus.

„Teatava piirini on refluks füsioloogiline nähtus. Kui aga sümptomid esinevad sageli ja hakkavad häirima inimese igapäevaelu, on tegemist reflukshaigusega.”

Mis seda põhjustab?

Refluks tekib siis, kui söögitoru ja mao vahel olev sulgurlihas lõõgastub ebasobival momendil. See lihas peab tavaolukorras lõõgastuma üksnes siis, kui inimene sööb või joob, et toit ja jook pääseksid edasi makku. Selle sulgurlihase töö häirumine võib olla funktsionaalne või anatoomiline (söögitoru lahisonga teke). Lõpptulemusena võib happeline maosisu teatavatel tingimustel hakata sagedamini söögitorru sattuma ja võib kahjustada kergemini haavatavamat söögitoru limaskesta.

Kas see nähtus või haigus on ehk seotud vanuse ja eluviisidega?

Tõepoolest, mõni probleem võib vanusega süveneda. Näiteks söögitoru lahisonga esineb küpsemas eas inimestel rohkem. Söögitoru lahisonga puhul venitub vahelihases söögitoru jaoks olev mulk liiga avaraks, nii et jääb ruumi mao ülaosa sopistumiseks rindkereõõnde. See ei lase ka söögitoru alumisel sulgurlihasel enam korralikult sulguda ja tekibki refluks.

Kas mõni ravim või haigus mängib siin ka rolli?

On ka haigusi, mis soodustavad refluksi teket, õnneks ei kuulu need sageli esinevate haiguste hulka. Näiteks söögitoru kahjustumine harva esineva sidekoehaiguse sklerodermia (kõvanahksus, tundmatu tekkepõhjusega haigus, mis haarab sidekudet, liigesepindasid, siseorganeid ja väikseid veresooni) korral ja maost toidu läbipääsuhäiret põhjustavad probleemid – maovähk, maolukuti stenoos ehk ahenemine läbipõetud haavandi tüsistusena jne.

Kas see häda on mööduv?

Refluksisümptomid võivad mööduda, kuid sageli ilmuvad need mõne aja pärast uuesti, enamasti on tegemist kroonilise vahelduva kuluga probleemiga. Kui refluksisümptomid tekivad esmaselt raseduse ajal, on see sageli füsioloogiline nähtus ja raseduse lõppemisel taastub tavaliselt endine normaalne olukord.