Miks hooldekodus elades keskmise pensioniga toime ei tule?

Küsimus tekib kõigil, kes viivad oma kalli lähedase hooldekodusse, kus voodikoha eest tuleb tasuda ligi tuhat eurot ja rohkemgi. 60+ uuris, mida kohatasu sisaldab.

Viljandi valla Kärstna Hooldekodus tuleb elamise eest maksta 780 eurot või 820 eurot kuus. 820eurone kohatasu on kehtestatud mähkmeid kasutavale, suure hooldusvajadusega ja dementsele inimesele.

Hooldekodu juht Ly Kirt selgitab, et nende hooldekodu suur hooldusvajadus tuleneb sellest, et enamikul on viinaviga. „Peame oma hoolealuseid pidevalt valvama, kantseldama ja uitamiselt tagasi tooma. Pood asub meie majast kahe ­kilomeetri kaugusel ja nende meie hoole alla toomine on väga õigustatud, sest kusagil keset alevit ja poe kõrval elades need inimesed oma eluga hakkama ei saakski,” kõneleb hooldekodu juht.

Võtame 820 eurot tükkideks

Kärstna Hooldekodu juhataja Ly Kirt. FOTO: Marko Saarm/Sakala

Kui lööme 820eurose kuutasu tükikesteks, siis millisteks kulutusteks see läheb? Kärstna Hooldekodu juhataja Ly Kirt on lahkesti nõus: „Lööme, mul on see juba kenasti kirja pandud.”

„2020. aasta hinnatõus tulenes sellest, et minagi soovisin oma hooldustöötajatele maksta 5 eurot tunnis. Enne seda oli nende töötunni tasu 4.70–4.80. Sellest 820 eurost 540 eurot lähebki personalikuludeks. Selle all on kõik töötasud, asendustasud, töövõimetuslehed ja maksud.”

Ly Kirt loetleb rida-realt erinevaid kulutusi. Näiteks majandamiskuludeks läheb 280 eurot. „Elame keskusest nii kaugel, et meil peab ka oma sõiduk olema. Igakuisest kohamaksust kulub selleks igal inimesel 15.50 kuus. Järgmine rida on infotehnoloogia. Meil on köögiprogramm, tööarvutid ja projekti kaudu saadud rahaga saame isegi kliendiarvuti üles, mille kaudu saavad meie hooldusalused oma lähedastega suhelda. Inventarikulude alla lähevad mööbel, televiisorid, raadiod, invavahendid ja nende remont, sööginõud.”

Eelmisel aastal maksis söök päevas 2.40. Nüüd on see 2.60. Söögilaud on Kärstna Hooldekodul sellepärast rikkam, et neil on oma põllumaa, mida ise harivad. Lisaks meditsiinikulud ja hügieenitarbed, retsepti­ravimid, WC-paber, käterätid.

1.70 kuus on mõeldud selleks, et saaks lauamänge ja muud liikumiseks vajalikku inventari osta. Ürituste kuludeks tuleb maksta kuus 4.20. „Selle raha eest saame tähtpäevadeks tellida esinejaid, kes küsivad meilt mitte rohkem kui 100 või 150 eurot. Siit rahast ostame ka jõulupakid ja juubelililled. Kui ilus ilm on, teeme uue aasta puhul ka saluuti,” räägib Ly Kirt.

„Meil on ju nii palju seadusi,” ohkab Ly Kirt. „Kõike tuleb täita ja järgida.”Hooldekodusid jälgivad, nõustavad ja kontrollivad sotsiaalkindlustusamet, ravimiamet, terviseamet, päästeamet, veterinaar- ja toiduamet, tööinspektsioon, õiguskantsler.„Sel aastal on meil vaja riskianalüüs teha. Loomulikult ­tuleb korsten puhtaks pühkida, tulekustutid taadelda, turvasüsteemid kontrollida igas kvartalis ja aastas kord. See kõik maksab,” loetleb hooldekodu juht.

Veel mõni aeg tagasi oli nii, et isiklik abivahendi kaart võimaldas kodus elaval vanainimesel saada mähkmeid soodustingimustel, aga vanadekodud soodustust ei saanud. Nüüd on asi muutunud.